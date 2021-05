Música

El baterista de la banda californiana reveló en una entrevista que ya se está trabajando en el próximo disco de la banda.

En una entrevista con el programa de radio Q1043 New York, Chad Smith habló de sus proyectos, que incluyen nuevo material con los Red Hot Chili Peppers.

Según explicó, no puede dar muchos detalles al respecto: “Hay una orden de mordaza sobre mí. Hago muchos Zooms y después me preguntan mis compañeros, ‘¿Por qué dijiste eso?’”. Sin embargo, confirmó la buena noticia y es que efectivamente la banda prepara nuevo material: “Puedo decir esto: estamos haciendo un álbum, estamos haciendo música nueva, y es muy emocionante. No sé cuando vaya a salir, pero no podemos esperar a que la gente pueda escucharlo y no podemos esperar poder tocar para la gente“.

Este sería el álbum número 12 en la carrera de la banda, que arrancó en 1983 y tuvo muchos cambios en su formación a través de los años. Una de las más emblemáticas fue en 1997, cuando John Frusciante dejó la banda para ocuparse de su salud y encarar su rehabilitación del consumo de heroína. A mediados del año pasado, conversó con el sitio web japonés Ele-King.net para hablar sobre su regreso a los Red Hot Chili Peppers y señaló: “Estoy disfrutando la diversión de volver a los Red Hot Chili Peppers y tocar canciones que son amadas por muchas personas”.

Rose Bouzon