Está en el Top 10 de ganancias de Spotify y su canción recibió más de 600 millones de reproducciones.

El mercado de la música cambió sus reglas hace rato: ni álbumes completos, ni formatos físicos, ni introducciones largas a sus canciones. La regla hoy la ponen las playlists, el lanzamiento de singles, su viralización en redes sociales y, por su puesto, las plataformas de streaming, con Spotify a la cabeza.

En este contexto, hay artistas que supieron aprovechar el contexto, como Ed Sheeran, el “rey de Spotify”, que con su canción “Shape of You” -reproducida 2.724.013.193 de veces- fue el artista que más ganó con Spotify: US$ 13.347.665. Sin embargo, en el top 10 de artistas con más ganancias en la plataforma, está el cordobés Paulo Londra.

Ocupa el décimo lugar por su canción “Adán y Eva”, que fue reproducida unas 627.517.660 veces y se convirtió en el single más escuchado a nivel global entre 2018 y 2019. Tal fue su éxito que generó una ganancia para el artista de US$ 3.074.837.

Completan el ranking de mayores ganancias: Post Malone y el rapero británico 21 Savage con su versión en featuring de “Rockstar”, la cantante australiana Tones and I, con “Dance Monkey”, Drake con “God’s Plan”, Alan Walker con “Faded”, el DJ sueco Avicii con “Wake me up”, la banda pop-soul danesa Lukas Graham con “7 Years”, Dynoro y Gigi D’Agostino con su versión de “In My Mind” y Natti Natasha y Ozuna con “Criminal”.

