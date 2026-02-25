El Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) cierra la temporada de verano con una cifra destacada: 4.854 visitantes recorrieron sus salas durante los meses de diciembre, enero y febrero. El dato refleja el creciente interés de turistas y residentes por este espacio cultural perteneciente al Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

Enero fue el mes de mayor movimiento, con 2.172 visitantes, el 44,7% del total de la temporada. Diciembre registró 1.264 visitas, mientras que febrero cerró con 1.418, manteniéndose por encima del mes inicial de la temporada.

La presencia de turistas extranjeros también fue un dato relevante: durante febrero se registraron 25 visitantes provenientes de 13 países, entre ellos Bolivia, España, Perú, Israel, Colombia, Italia, Alemania, Japón, Estados Unidos, Chile, Australia, Francia y Brasil, posicionando a CATA como un destino con proyección internacional.

Visitas guiadas para escuelas o contingentes

Desde su inauguración a fines de septiembre de 2025, numerosas escuelas y grupos de toda la provincia eligieron CATA como destino educativo, descubriendo en sus salas interactivas y actividades lúdicas una forma diferente de acercarse al patrimonio catamarqueño. A través de recorridos dialogados y participativos, los visitantes se convirtieron en protagonistas de una experiencia que combina conocimiento, historia y tecnología.

Ante la creciente demanda, y a fin de garantizar una experiencia personalizada y de calidad con guías especializados, se invita a instituciones educativas, grupos y contingentes a coordinar sus visitas con reserva previa, enviando un mensaje de WhatsApp al 383-4220467, indicando fecha, horario preferido y cantidad de visitantes, y aguardar confirmación oficial.

Horarios de atención

El Centro de Arte y Tecnología Aplicada, ubicado en Sarmiento 613, Capital, abre sus puertas de lunes a viernes de 9 a 14 hs y de 15 a 20 hs, y los sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. La entrada es libre y gratuita.