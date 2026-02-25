OPORTUNIDADES DE ARTICULACIÓN ENTRE ORGANIZADORES Y SECTOR TURÍSTICO

Catamarca presentará este jueves 26 de febrero a las 10 horas en CATA (Sarmiento y República) su calendario de eventos, que incluye eventos deportivos, culturales, religiosos, congresos y espectáculos de convocatoria nacional e internacional, que se realizarán en la provincia durante el primer semestre del año.

Con el fin de lograr previsibilidad, organización y oportunidades concretas de articulación entre organizadores de eventos y prestadores de distintos servicios vinculados al turismo, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte dará a conocer el cronograma de eventos que eligieron a Catamarca como sede y que potencian las posibilidades de generar valor agregado y trabajo en el sector turístico.

Estarán presentes la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, y los secretarios de Gestión Turística, Evangelina Quarín; de Gestión Cultural, Laura Maubecín; y de Deportes, Guillermo Perna.

Tras la presentación, se propiciarán rondas de encuentro y conversaciones entre los organizadores de eventos y las agencias, gastronómicos y demás prestadores turísticos que asistan, a fin de que se puedan acercar oferta y demanda y articular oportunidades de negocio puntuales en función de las necesidades específicas de cada evento.

El primer semestre 2026 presenta una agenda consolidada con eventos distribuidos en distintos puntos de la provincia más varios fines de semana largos, lo que permitirá generar un movimiento turístico sostenido hasta junio próximo.

El segundo semestre que comienza en julio con la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho como gran atractivo turístico también se anticipa auspicioso, con más eventos que incluyen congresos académicos, encuentros de asociaciones de profesionales y eventos deportivos de carácter regional y nacional.