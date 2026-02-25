La Agencia de Recaudación Catamarca (ARCAT) y la Cámara Minera de Catamarca mantuvieron este martes un encuentro institucional con el objetivo de fortalecer el diálogo y avanzar en una agenda de trabajo común vinculada a la política tributaria y al desarrollo sostenible de la actividad minera en la provincia.

La reunión fue encabezada por el Director Ejecutivo de ARCAT, Ing. Pedro Monferrán, y el presidente de la Cámara Minera de Catamarca, Abas Tanus Mafud, junto a directivos y representantes de empresas que desarrollan proyectos mineros en el territorio provincial.

Participaron del encuentro Gerardo Romero Agüero, presidente de Lithium Energy Argentina; el Dr. Gerardo Monti, abogado de POSCO Argentina; la Dra. Verónica Herrera, representante de la empresa Río Tinto; y la Dra. Sol Navarro, de Minera Cordillera. Por parte de ARCAT estuvieron presentes además la Directora de Fiscalización, CPN Gabriela Sorasio, y la Directora Provincial de Gestión y Recaudación de Recursos Específicos, CPN Susana Varas.

Durante la reunión, las autoridades de la Cámara Minera expresaron su interés en consolidar un espacio permanente de diálogo institucional con el organismo recaudador provincial, con el propósito de abordar temas vinculados al funcionamiento del sector, particularmente aquellos relacionados con el esquema impositivo y la política tributaria vigente.

Al finalizar el encuentro, Mafud destacó la importancia de la instancia de trabajo conjunto y señaló: “Fue un excelente encuentro. Quedamos a disposición del diálogo, ya que es la mejor manera de construir una agenda común que contemple los temas que interesan tanto a la provincia como a las empresas mineras”.

Por su parte, Monferrán explicó que uno de los ejes centrales de la reunión fue interiorizar a los representantes del sector sobre la política tributaria que impulsa ARCAT, así como el trabajo articulado que el organismo desarrolla junto a los municipios para optimizar los procesos recaudatorios y administrativos.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es continuar avanzando hacia un esquema transparente, ordenado e igualitario para todos los actores involucrados, promoviendo previsibilidad y fortaleciendo el desarrollo productivo de la provincia.

ARCAT continúa consolidando espacios de diálogo institucional con los distintos sectores económicos, promoviendo herramientas que contribuyan al crecimiento de la actividad productiva y al fortalecimiento de las finanzas públicas provinciales.