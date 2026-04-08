El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca participará de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se celebrará en el predio La Rural de Palermo del 23 de abril al 11 de mayo. La provincia estará presente junto a Salta, Jujuy, Tucumán y La Rioja en el marco del Consejo Norte Cultura, con un stand regional que expondrá y pondrá a la venta la producción editorial del Noroeste argentino, además de una nutrida agenda de actividades protagonizada por autores de la región.

Catamarca tendrá su acto oficial el 24 de abril, de 19 a 20.30 horas, en la sala Ernesto Sábato del Pabellón Azul, donde presentará «Catamarca milenaria», con la obra Trilogía Andina de la escritora María del Rosario Andrada. La actividad contará con palabras del editor de El Guadal Editora, Víctor Aybar, y de la autora, y se completará con el espectáculo «Catamarcanas», a cargo de Itatí Álvarez Ortega y Belén Parma, que incluirá recitados en voz en off de Andrada.

Autores y obras catamarqueñas

A lo largo de las casi tres semanas que dura la Feria, el stand del Consejo Norte Cultura será escenario de una extensa agenda de presentaciones de autores y obras catamarqueñas. Entre los participantes se encuentran César Noriega, con El último pasajero; Claudio Balsa, con su archivo sobre la tejeduría doméstica de Andalgalá; Rosa Guzmán, con Memorias de mi abuelo y la antología Bonita trama; Jorge Perea, con Septiembre de 1955. La hora de la revancha del antiperonismo catamarqueño; y Cristian Melián, con una charla sobre La Cueva Cacao, 40 mil años de historia bajo el suelo catamarqueño, entre otros. La programación completa se dará a conocer próximamente.

Esta edición es especialmente significativa: la Feria celebra su 50° aniversario con un Pabellón Homenaje dedicado a recorrer cinco décadas de historia, y tendrá a Perú como país invitado de honor. La apertura oficial se realizará el 23 de abril a las 18 horas. La Feria podrá visitarse de lunes a viernes de 14 a 22 horas, y los sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas.