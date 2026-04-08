El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte convoca a instituciones educativas a coordinar sus visitas guiadas mediante un sistema de reservas previas. El objetivo es brindar una experiencia más organizada y de calidad en este espacio que ya se consolidó como un destino cultural y educativo destacado.

El Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) abre sus puertas para que los estudiantes accedan – con entrada gratuita – a una experiencia de aprendizaje diferente, mediada por la tecnología y donde la cultura y la geografía de la provincia se presentan en un espacio lleno de historia.

Mediante salas interactivas y una narrativa moderna anclada en investigaciones históricas, los visitantes pueden sumergirse en la identidad de Catamarca, conociendo su faz productiva, cultural y turística.

Para garantizar que cada delegación reciba una atención óptima y cuente con guías que acompañen el recorrido, es requisito indispensable realizar una reserva anticipada. Los interesados en agendar visitas para escuelas deben completar sus datos en el siguiente enlace: https://bit.ly/reservascata

En el caso de contingentes de turistas u otro tipo de grupos no escolares, las reservas de visitas guiadas se realizan por whatsapp al 383 4220467.

Horarios

Ubicada en Sarmiento 613, CATA puede visitarse con entrada libre y gratuita. Los horarios de atención al público son de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 15 a 21 horas, mientras que los días sábados y domingos el espacio permanece abierto de 17 a 21 horas.