La Municipalidad de la Capital informa a los vecinos que se ha extendido el plazo para el pago anual de la Tasa de Servicios Urbanos (Inmuebles) y de Cementerio. Los contribuyentes tendrán tiempo ahora hasta el próximo jueves 30 de abril de 2026 para regularizar su situación y acceder a los beneficios vigentes.

Con el objetivo de incentivar el cumplimiento y aliviar el bolsillo de los vecinos, se ofrecen las siguientes bonificaciones:

  • 15% de descuento: Para quienes realicen el pago anual de las tasas 2026.
  • 10% de descuento: Aplicable para la cancelación total de deudas acumuladas de años anteriores en todas las tasas municipales.

Para facilitar el trámite sin necesidad de traslados, quienes abonen a través del portal oficial de Rentas podrán hacerlo en 6 cuotas sin interés con tarjetas Nativa, Visa y MasterCard de entidades bancarias seleccionadas.

Se recuerda que el cumplimiento de estas obligaciones permite al municipio continuar mejorando los servicios públicos y el mantenimiento de la infraestructura urbana de la ciudad.

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