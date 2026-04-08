El Poder Judicial de Catamarca realizó el lanzamiento 2026 del programa “La justicia en las escuelas – Juicio por jurados”, una propuesta que se inició años atrás como iniciativa institucional y que continúa consolidándose como una herramienta de formación cívica y acercamiento a la comunidad educativa. En ese marco, el ciclo de capacitaciones comenzó a desarrollarse en el interior provincial, ampliando su alcance territorial.

En este contexto, y en el marco del convenio firmado entre la Corte de Justicia y el Ministerio de Educación, se llevó a cabo este lunes en la Biblioteca Popular Obispo Esquiú, salón Luis Franco de la ciudad de Belén, la capacitación destinada a docentes de ese departamento y de Antofagasta de la Sierra. Cabe destacar que la presente edición del programa comenzará a otorgar puntaje docente a los participantes, desde esta clase inaugural inclusive.

Estuvieron presentes en representación del máximo tribunal las ministras Dras. Rita Verónica Saldaño y Fernanda Rosales Andreotti. En la oportunidad, el Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca declaró de Interés Institucional y Judicial este encuentro organizado por la Corte de Justicia, en reconocimiento a su valor como instancia de formación y vinculación con la comunidad educativa. La distinción fue entregada por la presidenta de la entidad, Dra. Marcia Lozada Figueroa, quien hizo entrega de la placa conmemorativa.

La exposición estuvo a cargo del Dr. Sebastián Lípari, secretario a cargo de la Oficina de Gestión de Audiencias; el Dr. Sebastián Vergara Duveaux, defensor oficial; y la Dra. Natalia Karina Díaz, secretaria de violencia del Juzgado de Belén, quienes detallaron los alcances de la Ley de Juicio por Jurados en Catamarca, su aplicación en las diferentes circunscripciones judiciales y explicaron el marco jurídico de la violencia de género y niñez aplicado al caso testigo del programa.

Asistieron docentes del oeste Catamarqueño que están al frente de materias específicas de la temática.