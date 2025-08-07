VIERNES 15 DE AGOSTO



Tras un exitoso tour por Europa y una seguidilla de fechas en Sudamérica, Buenos Vampiros continúa su Gira Nacional 2025 y llega por primera vez a Catamarca para presentar su último trabajo discográfico, Entre Sombras.

La presentación se realizará el viernes 15 de agosto en La Casa de Los Gatos, ubicada en Cornelio Saavedra 164. En esta fecha, Buenos Vampiros compartirá escenario con la banda local María Sangrienta, en una noche que promete clima íntimo y potencia sonora.

El show forma parte de un intenso recorrido por 15 ciudades argentinas, que abarca desde el centro hasta el norte del país. Antes de desembarcar en Catamarca, la banda marplatense pasará por Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy; y luego continuará por Cuyo (San Juan, Mendoza y San Luis), para cerrar en el Festival Mutante de CABA.

Buenos Vampiros se ha consolidado como una de las propuestas más potentes y personales del nuevo rock argentino, con una identidad que fusiona post-punk, new wave y dream pop. En esta ocasión, el grupo presentará su tercer álbum de estudio, Entre Sombras, un disco de climas densos y líricas introspectivas que exploran temas como la ansiedad y la sensibilidad contemporánea.

Conformada por Ignacio Perrotta e Irina Tuma en guitarra y voz, Luana Giobellina en bajo y coros, y Mora Murguet en batería, la banda trae a Catamarca todo el pulso oscuro y emotivo de su nueva etapa.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse comunicándose con la cuenta de Instagram: @lacasa.de.losgatos