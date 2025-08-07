El Gobierno de Catamarca, a través de Vialidad Provincial y en coordinación con la Municipalidad de Valle Viejo, continúa ejecutando el Plan Provincial de Asfaltado con el objetivo de mejorar la infraestructura vial, la seguridad y transitabilidad para las y los vecinos chacareros.

En ese marco, el gobernador Raúl Jalil, la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, el ministro de Gobierno, Fernando Monguillot, y el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo, recorrieron la obra de pavimentación que se lleva adelante en el barrio La Antena, sobre calle José Espeche, una vía clave para la circulación diaria de quienes transitan por la zona y que representa un acceso fundamental a la circunvalación.

Además de esta intervención, está planificado la pavimentación y repavimentación de otros sectores del departamento como los Barrios Ocampo, INTA I y II, con el objetivo de consolidar un trabajo territorial integral de la infraestructura vial.

Estas obras forman parte del compromiso asumido por la Provincia y el municipio para mejorar la conectividad y el desarrollo urbano de Valle Viejo, un pedido permanente de los vecinos chacareros.

Es importante señalar que, a través de este plan, el Gobierno lleva adelante obras de esta misma índole en Santa María, Los Altos, Andalgalá, Capital, Tinogasta, San José, entre otras localidades.