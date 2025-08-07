Los trabajadores de este rubro se presentaron ante la Comisión de Hacienda de Diputados con el respaldo opositor.

Los trabajadores del rubro de cadetería, más conocidos como deliveries, lograron frenar un proyecto de ley que busca regular las aplicaciones de pedidos con el cobro de tributos provinciales. La iniciativa, del senador por Valle Viejo Mario Gershani (Frente de Todos), ya tenía media sanción de la Cámara alta provincial y estaba en estudio en la Cámara de Diputados. Concretamente, la iniciativa del senador oficialista plantea que las apps de delivery tributen el 5% de las ganancias netas obtenidas mediante Ingresos Brutos.

Desde que llegó a Diputados, el proyecto tuvo el repudio de los trabajadores de estas aplicaciones. A este reclamo, se sumó la oposición y en especial, el diputado provincial y presidente de la Libertad Avanza, Federico Lencina. Ayer, en el marco de una reunión en la Comisión de Hacienda y Finanzas de la Cámara, un grupo de estos trabajadores estuvieron hablando con los diputados y lograron frenar el proyecto.