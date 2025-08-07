En el marco de los festejos por el Día del Gastronómico en Catamarca, el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Luis Barrionuevo, lanzó duras críticas al presidente Javier Milei, alertando sobre el deterioro económico y la falta de representatividad del gobierno.

Barrionuevo señaló que «los salarios están yendo por la escalera, y la economía, por el ascensor», en referencia a la creciente brecha entre el poder adquisitivo de los trabajadores y la situación económica del país.

«Hay una recesión galopante. Venimos perdiendo poder adquisitivo todos los meses, con inflación del 2,5% o 3%, y todos los gremios hemos firmado el 1% para ayudar y acompañar», afirmó, destacando el esfuerzo de los sindicatos para contener demandas en un contexto de crisis.

El sindicalista también expresó su frustración por promesas incumplidas. «A mí me dijeron tres meses, después seis, y después un año. Ya llevamos un año y siete meses y seguimos mangando plata afuera», señaló, subrayando la falta de resultados concretos en la gestión económica. En este sentido, aseguró que «a Milei se le está escapando la tortuga», en alusión a una pérdida de control sobre la situación del país.

Barrionuevo también criticó el estilo confrontacional del presidente: «Lo único que hace Milei es agredir y denigrar al que no piensa como él, y esa es la equivocación que tiene». Recordó un encuentro personal con el mandatario, en el que le aconsejó dialogar con todos los sectores: «Le dije ‘hablá con todos’ porque no tenía representatividad ni en el parlamento, ni a nivel empresario, ni en el movimiento obrero, ni en gobernadores».

Las declaraciones del líder gastronómico reflejan un creciente malestar en sectores sindicales, que perciben una falta de rumbo en las políticas económicas y una desconexión del gobierno con actores clave de la sociedad. El acto en Catamarca, además de celebrar el Día del Gastronómico, se convirtió en un espacio para visibilizar estas preocupaciones frente a un panorama económico que, según Barrionuevo, no muestra señales de mejora.