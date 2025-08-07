El exministro de Desarrollo Productivo fue designado oficialmente en el organismo de control. Agradeció al gobernador Jalil, al vicegobernador Dusso.

La incorporación de Miranda al organismo de control se inscribe en una serie de movimientos internos dentro del Gobierno provincial, que llevó a reemplazos y salidas de funcionarios.

Miranda expresó su gratitud hacia el gobernador Raúl Jalil, el vicegobernador Rubén Dusso, y también mencionó a su familia y a sus excompañeros de CAPRESCA, en un mensaje cargado de agradecimientos.