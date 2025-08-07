Los días 3, 4 y 5 de octubre, la ciudad de Andalgalá volverá a convertirse en un gran taller a cielo abierto con la realización del 4º Encuentro Nacional de Escultores, un evento que ya se ha instalado como una propuesta infaltable en el cronograma anual de actividades culturales y turísticas del departamento.

Por cuarto año consecutivo, escultores de distintos puntos del país llegarán a Andalgalá para trabajar en vivo, compartir su proceso creativo y dar vida a nuevas obras que enriquecerán el patrimonio artístico de la ciudad. Durante tres días, vecinos, turistas y visitantes podrán recorrer el espacio de trabajo, observar el desarrollo de las esculturas y dialogar con los artistas.

Este encuentro no solo embellece los espacios públicos, sino que también genera un valioso intercambio cultural, impulsando la identidad artística local y fortaleciendo a Andalgalá como un destino con alma creativa.

Organizado por la Secretaría de Turismo de Andalgalá, con el apoyo del sector privado y artistas locales, el Encuentro Nacional de Escultores se consolida como una cita esperada y celebrada por toda la comunidad.

Para más información y cobertura del evento, ingresar a: www.turismoandalgala.ar