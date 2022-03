Música

La cantante se acaba de unir a la postura que tomaron varios artistas, entre ellos Nick Cave y The Killers, de suspender sus actuaciones en Rusia debido a la invasión a Ucrania.

Björk ha retirado un espectáculo orquestal que tenía previsto celebrar en Moscú el próximo mes de junio. La fecha se había programado originalmente para 2020, pero se retrasó dos veces debido a la pandemia antes de ser cancelada hoy.

La artista islandesa, que no mencionó a Ucrania pero citó los “acontecimientos actuales” en el anuncio, se une a una serie de artistas que han cancelado espectáculos en Rusia, entre ellos Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Pop, The Killers, HEALTH, Green Day y el rapero ruso Oxxxymiron. El resto de la gira orquestal de Björk seguirá adelante como estaba previsto.

Guillermina Sanchez