Placebo ha compartido una nueva y emotiva canción, “Happy Birthday In The Sky”, es el último single que se publica del nuevo álbum de la banda, “Never Let Me Go”, que llegará el 25 de marzo. Le sigue a los anteriores sencillos “Beautiful James”, “Surrounded By Spies” y “Try Better Next Time”.

Al hablar del nuevo single, Brian Molko dijo: “‘Happy Birthday In The Sky’, para mí, es uno de los momentos más desgarradores del álbum. ‘Happy Birthday In The Sky’ es una frase que he estado utilizando durante bastante tiempo. Cuando digo “feliz cumpleaños” a la gente que ya no está con nosotros, transmite el tipo de angustia que creo que sabemos comunicar muy bien.

“Conoces esa sensación de pérdida, esa sensación de desesperación. Es como si una parte de tu cuerpo y de tu alma te hubiera sido arrancada injustamente. Y suspiras y suspiras, y esperas”.

Y continuó: “Lo que pienso es que esto es tan visceral y tan intenso emocionalmente que realmente va a comunicar algo muy poderoso al oyente.

“Y eso es básicamente lo que me interesa. ¿A qué precio? A quién le importa. Mientras la canción conmueva de verdad a la gente, los sacrificios que haya que hacer para conseguirlo me parecen bien. No es tan malo vivir esas emociones: estás muy, muy vivo y en el momento en que lo haces”.

“Never Let Me Go”, la continuación de “Loud Like Love” de 2013 -anunciado en noviembre de 2021 junto con la noticia de una gira por el Reino Unido y Europa-, es el primer álbum nuevo de Placebo en casi una década.

Molko declaró en una entrevista con el diario The Guardian que el próximo álbum aborda temas como el cambio climático, la desigualdad extrema y una sociedad bajo constante vigilancia, aunque dijo que no tiene todas las respuestas y que “quería expresar algo visceral, algo muy humano”.

En la misma entrevista, Molko reveló que “Never Let Me Go” empezó a gestarse mientras la banda estaba en la gira del 20º aniversario de su álbum debut autotitulado de 1996.

La banda ya había detallado cómo escribieron el álbum “al revés”, con Molko diciendo: “Si decides hacer todo de una manera que no sabes hacer, caerás en una serie de accidentes que pueden estimularte o disgustarte. Esa sorpresa es para lo que vivo”.

Placebo es otras de las bandas que cancelo su presentación en Rusia , se retiró del Park Live 2022 de Moscú tras la invasión rusa a Ucrania.

Melisa Erizaga