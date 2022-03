Música

The Weeknd ha anunciado una gira de 2022 en apoyo de sus álbumes más recientes, Dawn FM y 2020’s After Hours. La primera parte de la gira consistirá en conciertos en estadios de Estados Unidos y Canadá. La gira contará con el invitado especial Doja Cat.

Según un comunicado de prensa, pronto se anunciarán más conciertos en México, Sudamérica, Asia, Australia, Nueva Zelanda, Europa, África y Oriente Medio. Encuentra las fechas de la primera etapa a continuación.

El canadiense también se ha asociado con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) para lanzar el XO Humanitarian Fund, Powered by World Food Programme. El fondo trabaja para acabar con la crisis mundial del hambre. The Weeknd ha donado 500.000 dólares al fondo, según un comunicado de prensa, y tiene previsto contribuir con un dólar adicional de cada entrada vendida para la gira. “El objetivo de este fondo es proporcionar ayuda inmediata para salvar la vida de las personas que están al borde de la inanición”, dijo Weeknd en un comunicado. “Estoy muy agradecido de tener al PMA como socio y de ampliar aún más nuestro alcance a los que más lo necesitan”.

El año pasado, Weeknd pospuso su gira por tercera vez debido a la pandemia. Al explicar sus motivos, Weeknd prometió que la nueva versión de la gira sería “algo más grande y especial para vosotros que requiere estadios”.

Después de anunciar el final de su era After Hours con “Take My Breath” el verano pasado, el musico reveló Dawn FM pocos días antes de su llegada el mes pasado. Swedish House Mafia remezcló “Sacrifice” para una edición “Alternate World” del proyecto, que también incluía el tema conjunto “Moth to a Flame” y el remix de Agents of Time de “Take My Breath.”

The Weeknd también ha estado muy ocupado colaborando en los últimos meses, apareciendo en nuevos temas con FKA twigs, Post Malone y Rosalía, además de un lanzamiento póstumo de Aaliyah.

Además, desde febrero presentó su nuevo especial de televisión inmersiva, The Weeknd x The Dawn FM Experience, a través de Prime Video.

Fechas del Tour confirmadas hasta el momento :

07-09 Toronto, Ontario – Rogers Centre

07-14 Philadelphia, PA – Lincoln Financial Field

07-16 New York, NY – Metlife Stadium

07-21 Boston, MA – Gillette Stadium

07-24 Chicago, IL – Soldier Field

07-30 Washington, D.C. – FedExField

08-04 Tampa, FL – Raymond James Stadium

08-06 Miami, FL – Hard Rock Stadium

08-11 Atlanta, GA – Mercedes-Benz Stadium

08-14 Arlington, TX – AT&T Stadium

08-18 Denver, CO – Empower Field at Mile High

08-20 Las Vegas, NV – Allegiant Stadium

08-23 Vancouver, British Columbia – BC Place

08-25 Seattle, WA – Lumen Field

08-27 San Francisco, CA – Levi’s Stadium

08-30 Phoenix, AZ – State Farm Stadium

09-02 Los Angeles, CA – SoFi Stadium

Melisa Erizaga