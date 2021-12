Música

Grabados especialmente en el formato “Audio Espacial Inmersivo” el gran artista produce para la plataforma Apple Music una serie de cuentos de audio.

Desde este 1 de diciembre Rodgers le otorgó a los fanáticos “el remedio nocturno perfecto” para dormir. Narrado por el icónico productor, Story For Sleep… presenta “los relajantes sonidos del invierno”, como brisas y fuegos crepitantes en un audio espacial inmersivo.

La grabación de 39 minutos se divide en seis partes, que incluyen “Walking Through A Snowy Woods” y “A Cozy Cabin Up Ahead”.

Además, se confirmó que Rodgers estuvo trabajando con Kaiser Chiefs y The Zutons en los respectivos nuevos álbumes de las bandas. Este último grupo se encuentra grabando su primer larga duración en trece años, el sucesor de “You Can Do Anything” de 2008.

Mientras tanto, Rodgers actuará en el Cambridge Club Festival del próximo año junto a Diana Ross y Lionel Richie.