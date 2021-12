Tendrías que ser un marciano o vivir en una cueva para no saber de qué te hablamos: la PlayStation, ‘la Play’ entre los usuarios, es la videoconsola más popular del mundo. También es en cómputo la más vendida, ya que en los primeros cinco puestos de la lista se encuentran su primera, segunda y cuarta edición, siendo la PS2 la superventas de la historia con 155 millones de unidades entregadas.

La PlayStation fue lanzada a la venta el 3 de diciembre de 1994 en Japón -hace hoy 27 años-, el 9 de septiembre de 1995 en Estados Unidos y 20 días después, el 29 de septiembre, en Europa. Era una videoconsola de sobremesa de 32 bits que apostaba por el CD-ROM como soporte para almacenar juegos. Se estima que Sony pudo vender 102,4 millones de consolas en diez años.

¿Cómo nació PlayStation?

Todo empieza con una ruptura: a finales de la década de 1980, Nintendo había acordado con Sony, neófita entonces en la industria, desarrollar para su exitosa Super Nintendo un apéndice para incorporar juegos en disco, además del tradicional cartucho. Sin embargo, finalmente Nintendo rompió el contrato al considerar que cedía demasiado en el control y beneficios derivados de la venta de juegos en CD.

Sony era nueva en el mundo de los videojuegos, pero ya se posicionaba como un gigante en la industria tecnológica. Creada en el año 1946 bajo el nombre de Tokyo Tsushin Kenkyujo (Instituto de Telecomunicaciones de Tokio), su objetivo original era recuperar parte del sistema de telecomunicaciones local en la ciudad de Tokio, devastada por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Poco a poco fue expandiéndose y, tras trabajar en diferentes áreas, dio con su piedra angular: el audio personal. En 1972 lanzó su famosísimo Walkman, el primer reproductor de audio estéreo portátil y uno de los productos más vendidos de la historia.

La evolución ya la conocemos todos. Después de las cintas de casete vino el CD, de hecho, fue la propia Sony la primera en abandonar los casetes para dar el salto al audio digital con el uso de los discos compactos, y con ellos se abrió un mundo de posibilidades, entre ellos la industria de los videojuegos y el ya mencionado intento de incursión en él con Nintendo, entonces la compañía más consolidada del sector.

Quienes querían apostar por este sector no se pararon ante este contratiempo. Ken Kutaragi, uno de los ingenieros informáticos de la compañía y gran fan de la industria de los videojuegos, logró presentar una primera idea para la creación de una consola propia basada en el uso de estas unidades CD-ROM. Pero los mandamases de Sony no lo vieron claro todavía.

Kutaragi siguió insistiendo y finalmente la cúpula ejecutiva de Sony se dio cuenta del futuro en este negocio, tanto que el proyecto acabó derivando en la creación de Sony Computer Entertainment en 1993, la sección dedicada en exclusiva al desarrollo de consolas y videojuegos. Y así fue como a finales de 1994, justo a tiempo para las compras navideñas, la primera PlayStation de la historia vio la luz en Japón.

Éxito desde el primer día

Para el deleite de Kutaragi, como impulsor de la idea, y de la junta ejecutiva, como principales benefactores, la PlayStation fue un completo éxito desde el minuto cero de su lanzamiento: solo en su primer día la consola logró vender más de 100.000 unidades en Japón, territorio en el que por el momento se había sacado al mercado.

No obstante, esta avalancha de compradores no fue algo aleatorio, ya que su salida a las tiendas no solo coincidió con la época de compras de Navidad, también la pequeña racha a la baja que atravesaban las consolas de SEGA y el retraso de la Nintendo 64.

Evolución del mando de la PlayStation. 20BITS

Amor por el DualShock

Una de las cosas que más gustó de la primera PlayStation fue su mando. Aunque Sony se inspiró en algo ya hecho, el emblemático mando tridente de la Nintendo 64, la mayoría de los que había hasta entonces estaban pensados para ser utilizados en una superficie plana, emulando los controles clásicos de las máquinas recreativas.

La compañía nipona añadió una tercera dimensión y unos cuernos de agarre más marcados, con una ergonomía que facilitaba en gran medida el acceso a su cruceta y la colocación de los botones. Y así nació el DualShock, cuyo diseño apenas ha variado en estos 27 años.

Evolución de la PlaySatation. 20BITS

Así está ‘envejeciendo’ la consola de Sony

La compañía nipona supo ver enseguida el futuro a este mercado y pronto se puso a trabajar en una segunda generación de su consola. La PlayStation 2 salió de forma simultánea a escala mundial el 4 de marzo del 2000. Como decía más arriba, arrasó completamente y esta es la videoconsola más vendida de la historia, alcanzando los 155 millones de unidades.

Con la PS2 Sony volvió a marcar un nuevo salto de formato, con el cambio del procesador central Emotion Engine y la adopción de un segundo lector para DVD que permitía la retrocompatibilidad total con su predecesora, ampliando así su catálogo a más de 2.700 títulos.

Sony se las vio muy felices entonces y pensó aquello de que ‘todo el monte es orégano’, así que para su PlayStation 3 esperaba los mismos o mejores resultados. Sin embargo, aquella consola apenas superó los 87 millones de unidades vendidas desde 2006, pese a que incorporaba un nuevo microprocesador Cell desarrollado junto con Toshiba e IBM, una RSX Reality Synthesizer para el procesamiento gráfico desarrollada de forma conjunta con NVIDIA y el innovador soporte de contenidos en formato Blu-ray, así como también experiencias de realidad virtual por primera vez.

En 2013 llegó la PS4, la cuarta consola más vendida de la historia con 116,6 millones de unidades entregadas. Alejándose de la compleja arquitectura utilizada en el procesador Cell de la videoconsola PS3, la PlayStation 4 contaba con un procesador AMD de 8 núcleos bajo la arquitectura x86-64. También incluía 8 GB de memoria unificada GDDR5, una unidad de disco Blu-ray más rápido y los chips personalizados dedicados a tareas de procesamiento de audio, vídeo y de fondo.

Finalmente, el año pasado, en 2020, Sony lanzó la esperadísima PS5 en dos variantes: un modelo base con una unidad de disco óptico compatible con Ultra HD Blu-ray y una edición digital que carece de esta unidad, que sirve como modelo de menor costo para quienes prefieren comprar videojuegos mediante descarga digital.

Las principales características de hardware de la PlayStation 5 incluyen una unidad de estado sólido personalizada para transmisión de datos de alta velocidad para permitir mejoras significativas en el rendimiento del almacenamiento, una GPU AMD capaz de mostrar una resolución de 4K de hasta 120 cuadros por segundo, trazado de rayos acelerado por hardware para realismo, iluminación y reflejos y el motor Tempest que permite efectos de audio 3D acelerados por hardware. Otras características incluyen el controlador DualSense con retroalimentación háptica y compatibilidad con versiones anteriores de la mayoría de los videojuegos de PlayStation 4 y PlayStation VR.

