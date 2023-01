MARCELO ALTAMIRANO, ECONOMISTA LOCAL

Consideró que no habría que debatir sobre parches sino generar condiciones para el crecimiento.

Una fuerte discusión política se abrió en Catamarca tras el fallo del máximo tribunal de Justiciia que ordena entregarle a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. El oficialismo sostiene que Catamarca se verá afectada y podría perder obras que están comprometidas en el presupuesto 2023. La oposición asegura que el fallo no afectará a la Provincia porque los fondos que deberá destinar a CABA son los de Nación,

En el marco de las posiciones extremas, el economista Marcelo Altamirano, consideró que no habría que embarcarse en discusiones sobre el porcentaje, sino generar condiciones para que la economía crezca y la Provincia no dependa tanto de los fondos que ingresan de otra jurisdicción. De todos modos, ratificó que el espíritu del sistema de coparticipación federal es que aquellas jurisdicciones que tienen mayor cantidad de recursos económicos ayuden a las que son menos favorecidas.

«El fallo de la Corte es sobre una cautelar, o sea que no resuelve el fondo de la cuestión. Lo que dice es que hasta el 2015 CABA tenía el 1,4% de la masa coparticipable. Por decreto, en 2016, pasó al 3,75% lo que significaba la duplicación de lo que le correspondía por el solo hecho del traslado de la Policía. En 2018 se corrige ese número a 3,5% mediante pacto fiscal con las provincias y en 2020, pasa a ser de 2,32 y luego en el mismo año una ley retrotrae al 1.4% la distribución de fondos por coparticipación. La Corte parece que hace un promedio entre el 2,32 y el 3,5% y dice ‘bueno deposite el 2,95%’ sin ningún tipo de argumento con respecto al espíritu de lo que es la participación federal de impuestos. No está resuelta la cuestión de fondo porque la Corte sabe que la cuestión de fondo no le compete, la cuestión de fondo es la discusión por la coparticipación y eso es un acuerdo entre las provincias», señaló y recordó que desde 1994 está pendiente esa discusión por el régimen de coparticipación.

En este marco, añadió que ese acuerdo no llega porque es un tema muy complejo para discutir. «El espíritu de fondo del régimen de coparticipación es que las provincias con mayor desarrollo relativo, que por lo tanto generan el mayor nivel de actividad económica, contribuyen con las provincias de menor desarrollo relativo, vía la coparticipación de impuestos. El espíritu de fondo es que en un país federal las asimetrías del desarrollo se corrijan a través de esta política fiscal», recordó.

De todos modos, señaló que la cuestión principal es que las provincias que no alcanzaron ese nivel de desarrollo se acostumbraron a depender del presupuesto y no generaron su propio desarrollo. En este sentido, opinó que Catamarca es un ejemplo de esto.

«En Catamarca por cada peso que ingresa a la provincia, de extraña jurisdicción, es decir, coparticipación, sueldos pagados por el Estado nacional, jubilaciones, cualquiera sea, por cada peso que entra a la provincia alrededor de 80 a 85 centavos retornan a las provincias con mayor desarrollo relativo. Entonces, por un lado, está intentando, a partir de la política fiscal, modificar las asimetrías del desarrollo, pero por otro lado, las sociedades se han acostumbrado a gastar de ese presupuesto y no se preocupan por morigerar el impacto de las asimetrías», definió y consideró que no tiene sentido continuar la discusión por qué porcentaje le corresponde a CABA.

«La discusión por el 2, 5% o el 1,4% para CABA es una discusión sin sentido porque lo único que está haciendo, es decir, el parche que estoy poniendo es bueno o es malo y no se dan cuenta que es un parche».

En este marco, Altamirano consideró que la medida de la Corte puede afectar o no a Catamarca ya que dependerá de distintos factores, tales como de qué partida.

«No me parece que sea la discusión central, ni una discusión sobre la que haya que tomar algún tipo de partido porque puede afectar como puede que no afecte nada. Es mucho más importante que la actividad económica en Catamarca crezca, es mucho más importante eso, que logremos reemplazar bienes de la canasta, que logremos frenar esa sangría, en términos de la costumbre de consumo de los catamarqueños, preocuparnos más por esas cosas que por discutir esto», sostuvo.

En diálogo con Altamirano sostuvo que en la actualidad solo el 7% de los gastos corrientes que tiene la provincia se financian con fondos propios.

«Me parece que prendernos en la discusión de si altera o no los beneficios que pueda tener Catamarca del presupuesto 2023, es una pérdida de tiempo, me parece que hay que circunscribirla al hecho puramente electoral», definió.

