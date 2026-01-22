A lo largo de la historia hubo años en los que, en distintos lugares del mundo, se produjeron hechos de enorme trascendencia sin una conexión directa entre sí. Esa coincidencia de impacto global se dio, por ejemplo, en 1810, 1848, 1968, 1979 y, más recientemente, en 2001.

En Argentina también pueden trazarse paralelismos. Los años terminados en 6, como el que acaba de comenzar, dejaron huellas profundas que se proyectaron en el tiempo.

En 1916, hace 110 años, asumía la Presidencia Hipólito Yrigoyen, primer mandatario elegido por voto secreto y obligatorio. Con él, el país comenzó a superar la contradicción entre una sociedad cada vez más dinámica y plural y un sistema político excluyente.

Tras el golpe de 1930 y los años del fraude, llegaron las elecciones de 1946, en las que se impuso Juan Domingo Perón. Hace 80 años nacía la fuerza política que marcaría el centro del sistema político argentino durante décadas, y cuyo legado sigue siendo hoy el principal clivaje de nuestra vida electoral.

Luego del golpe de 1955, y pese a la bonanza económica de los años sesenta, resultó imposible consolidar un sistema político ignorando a la mayoría peronista. En ese contexto, en 1966, hace 60 años, los militares derrocaron a Arturo Illia, desencadenando graves consecuencias, entre ellas un ciclo de violencia política que marcaría al país. Un mes después, la intervención a las universidades dejó efectos negativos y duraderos.

Tras el breve período democrático iniciado en 1973, en 1976 los militares volvieron a tomar el poder. Ese ciclo fue tan negativo en todos los aspectos que funcionó como un verdadero antídoto frente a cualquier intento de regresión autoritaria en los últimos 50 años.

Gracias a ello, desde 1983 Argentina vive el período democrático más largo de su historia, con alternancia en el poder y cuatro fuerzas políticas diferentes gobernando el país.

Este año se cumplen décadas de hechos relevantes —positivos y negativos— de nuestra historia. De todos ellos, aun cuando haya pasado mucho tiempo, deben surgir enseñanzas