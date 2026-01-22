Concluido el repechaje, MasterChef Celebrity inició una nueva semana de competencia, con la novedad del esperado regreso de Maxi López y la presencia de visitas. Este miércoles vuelven a encenderse las hornallas del reality culinario que conduce Wanda Nara en su horario habitual de las 22 horas.

Tras las presentaciones de Rusherking y Esther Goris como participantes, y la vuelta de Emilia Attias; la novedad de la semana son las visitas: Luck Ra, Rochi Igarzábal, Mernuel, Teo Mendoca, Imanol Rodríguez, Khea y Mirta Wons aparecerán este miércoles.