Concluido el repechaje, MasterChef Celebrity inició una nueva semana de competencia, con la novedad del esperado regreso de Maxi López y la presencia de visitas. Este miércoles vuelven a encenderse las hornallas del reality culinario que conduce Wanda Nara en su horario habitual de las 22 horas.

Tras las presentaciones de Rusherking y Esther Goris como participantes, y la vuelta de Emilia Attias; la novedad de la semana son las visitas: Luck Ra, Rochi Igarzábal, Mernuel, Teo Mendoca, Imanol Rodríguez, Khea y Mirta Wons aparecerán este miércoles.

Artículo anteriorRaúl e intendentes definen obras para 2026 en El Alto y El Rodeo
Artículo siguienteAño de efemérides
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor