De cara al debut de Rosario Central como local en la Liga Profesional de Fútbol, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia anunció la implementación de nuevas disposiciones en los operativos de seguridad en el estadio Gigante de Arroyito y sus alrededores. Las medidas fueron definidas en conjunto con la Municipalidad de Rosario y un grupo de vecinos autoconvocados, con el objetivo de ordenar la venta ambulante, regular las previas y garantizar el uso del espacio público durante los eventos deportivos.

El coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del Gobierno de Santa Fe, Gustavo Velázquez, explicó que “están presentando un nuevo operativo de seguridad para las adyacencias del estadio de Rosario Central”, y señaló que las decisiones se tomaron tras reuniones con vecinos del barrio. “Nos hemos reunido con un grupo de vecinos que realizaron planteos sobre el funcionamiento de lo que se denomina las previas dentro del barrio de Arroyito”, precisó

Entre las principales novedades, Velázquez anunció la creación de un nuevo perímetro de control. “A partir de este sábado se establecerá un tercer anillo de seguridad, que abarca las calles Ferreyra, Juan José Paso, Avellaneda y la avenida de los Trabajadores”, detalló. En ese sector se avanzará con “un reordenamiento de la venta ambulante y se prohibirá el uso de parrillas en la vía pública”, como parte del esquema preventivo.

El funcionario dedicó además un apartado especial a las reuniones previas a los partidos. “Tenemos registros y planteos de vecinos, además de denuncias, por parrillas ubicadas junto a los cordones, personas que llegan con conservadoras, música a alto volumen y reuniones que se extienden hasta altas horas de la noche”, indicó. En ese marco, remarcó que “lo que buscan es que se pueda convivir con un acontecimiento tan importante como un partido de fútbol”, y recordó que Central “lleva generalmente más de 40.000 personas a su estadio”, por lo que resulta clave garantizar una convivencia adecuada.

Velázquez recordó además que “dentro de estos anillos de seguridad rige la prohibición de venta de alcohol, conforme a la Ley Nacional del Deporte, desde cuatro horas antes del partido y hasta dos horas después de su finalización”, y aclaró que “esta decisión no se aplica solo al estadio de Rosario Central, sino también al de Newell’s”, ya que en ambos casos se trata de espectáculos de gran concurrencia.

Por su parte, el secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario, Diego Herrera, señaló que “se trata de reordenar todo el entorno vinculado a la cancha de Central y la convivencia entre el vecino y el espectáculo deportivo”. En ese sentido, aclaró que “no se van a prohibir las previas, pero no van a permitir que dentro del barrio se repitan situaciones en las que cualquiera instalaba una parrilla en la puerta de una casa o en la calle de los vecinos”.

Entre las medidas complementarias, Herrera detalló que los puestos gastronómicos estarán ubicados sobre la avenida Avellaneda, la avenida Frondizi y el Parque Alem. “Ya tenemos a todos identificados: cuentan con un código QR y sabemos quiénes están habilitados. Serán los únicos autorizados a funcionar”, explicó. Además, indicó que “la gente podrá concentrarse sobre Avellaneda, en una sola mano, ya que la otra, de sur a norte, quedará liberada para la circulación”, concluyó.