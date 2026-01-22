La provincia de Catamarca asumió un rol protagónico en el ámbito energético nacional al ser designada para conducir la Secretaría de la Comisión de Asuntos Técnicos del Consejo Federal de Energía (CFE). La presidencia estará a cargo del ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Eduardo Niederle.

La designación se concretó durante la última reunión del CFE realizada en la ciudad de Buenos Aires, donde los propios integrantes de la comisión propusieron que Catamarca asumiera la conducción de este espacio técnico. La iniciativa fue impulsada como reconocimiento al trabajo que la provincia viene desarrollando en materia energética.

Catamarca participaba del encuentro en su carácter de miembro del Consejo cuando surgió la propuesta, que contó con el respaldo de los representantes provinciales. El Consejo Federal de Energía es el organismo que articula políticas entre el Estado nacional y las provincias, con el objetivo de definir lineamientos estratégicos para el desarrollo del sector energético.

En ese marco, la Comisión de Asuntos Técnicos cumple un rol fundamental, ya que se encarga del análisis y elaboración de propuestas vinculadas a regulaciones, normativas técnicas, eficiencia energética, generación distribuida, interconexiones y otros aspectos clave del sistema energético. Las conclusiones de este ámbito técnico son luego elevadas al plenario del Consejo para su consideración.