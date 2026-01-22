Este viernes 23 de enero, vecinos y turistas podrán disfrutar de una nueva propuesta de verano en La Casa de la Puna, con una agenda pensada para toda la familia que combina artesanía, danza, música en vivo y gastronomía regional. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital.

Desde las 19:00 hasta las 23:00 horas, se desarrollará la Feria de Artesanía & Diseño, con la participación de expositores, artesanos y diseñadores catamarqueños, quienes ofrecerán productos únicos que reflejan la identidad y creatividad local. La propuesta se completa con música en vivo y sabores regionales, en un ambiente ideal para compartir y recorrer.

Como parte de la programación, de 19:00 a 20:30 horas tendrá lugar “Ritmo y Tradición”, un taller abierto de danzas folclóricas, destinado a todo público, que invita a aprender y disfrutar de nuestras raíces culturales de manera participativa.

La noche continuará con shows musicales: a las 21:00 horas se presentará el Dúo 168 Horas, y a las 22:00 horas será el turno de Mortadela Slim.

Estas actividades forman parte de la agenda “El verano va con vos” impulsada por la Municipalidad de la Capital, con el objetivo de promover espacios culturales, fortalecer la identidad local y ofrecer propuestas atractivas tanto para residentes como para quienes visitan la ciudad.

Recordamos que la Casa de la Puna permanece abierta al público de lunes a domingos, de 08:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00 horas, incluyendo feriados, y ofrece visitas guiadas en los horarios de 09:00, 10:00, 11:00, 17:00, 18:00 y 19:00 horas.

Para conocer todas las actividades turísticas de la Capital, se puede visitar la web www.sfvc.travel y seguir las redes sociales oficiales: SFVC Turismo.