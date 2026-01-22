Catamarca dio inicio a su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, uno de los encuentros turísticos más importantes del mundo y el principal del mercado español, que se desarrolla desde este miércoles y hasta el domingo 25 de enero en la ciudad de Madrid, España.

La provincia integra el stand de Argentina, un espacio que concentra a más de 70 empresas, representantes provinciales y 21 destinos nacionales, consolidándose como un escenario estratégico para fortalecer la promoción del turismo argentino, generar acuerdos y atraer inversiones en un contexto de apertura, confianza y proyección global.

En esta edición, Catamarca está representada por la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, quien forma parte de la comitiva oficial junto a referentes del sector privado, entre ellos las agencias Jumeal Viajes y Catamarca Aventura. Durante la feria, la delegación desarrolla una agenda de reuniones, rondas de negocios y acciones promocionales orientadas a afianzar el posicionamiento del destino y a generar vínculos con actores clave del mercado internacional.

Al respecto, Quarín destacó la importancia de la presencia de la provincia en FITUR Madrid 2026, al tratarse de una feria estratégica para el posicionamiento internacional, que permite no solo visibilizar la oferta turística de Catamarca, sino también avanzar en oportunidades concretas de inversión y cooperación para el desarrollo del sector.

La participación en FITUR constituye una instancia clave para continuar consolidando a Catamarca como un destino con identidad y potencial de crecimiento, fortaleciendo el trabajo conjunto con el sector privado y promoviendo al turismo como un motor de desarrollo para las comunidades locales.

La presencia catamarqueña en esta feria internacional se lleva adelante con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el marco de las acciones destinadas a impulsar el desarrollo productivo, turístico y cultural de la provincia, con una mirada puesta en el crecimiento sostenible del turismo.