“Bebiendo la historia” se repite hoy en Pueblo Perdido

En este taller vivencial, a cargo del emprendimiento La Torradería, los participantes podrán descubrir los secretos de la algarroba y preparar su propia aloja fermentada. Al finalizar el encuentro habrá degustación y brindis comunitario.

Ayer se llevó a cabo el primer taller denominado “Aloja de algarroba: bebiendo la historia”, en el marco de las actividades programadas en la Agenda de Carnaval organizada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital.

La amplia galería al aire libre del Centro de Interpretación del Pueblo Perdido de la Quebrada fue el espacio de encuentro que convocó a residentes y turistas interesados en aprender sobre la elaboración de diversos productos derivados de uno de los frutos más representativos del monte: la algarroba.

Durante la charla se profundizó en los procesos para obtener añapa, aloja, arrope, jalea y el tradicional “patay”, característicos de la región, así como también nuevos productos como harina, alfajores y café de algarroba.

“Es importante saber que muchas veces no tenemos que gastar para disfrutar de una bebida rica para brindar, sino que podemos elaborarla a partir del fruto de nuestros árboles típicos”, expresó Marisol Dufour, responsable de La Torradería, emprendimiento que comercializa sus productos en la tienda de sabores nativos ubicada en el sitio.

Su compañero, Marcos, explicó paso a paso la receta artesanal, mientras los asistentes participaron activamente del inicio del proceso, desmenuzando la algarroba y colocándola en vasijas elaboradas por la artesana Belén Arzac, quien también se sumó a la experiencia.

“Nos basamos en una técnica que requiere entre 15 y 18 días de fermentación, lo que evita que se avinagre y permite obtener una bebida muy rica y saludable”, explicó. Además, destacó que la aloja posee alto contenido de fibra, minerales y vitaminas A, B1, B2, B3 y D, por lo que actúa como energizante natural, digestivo, antiséptico y rehidratante.

Damascena, de 91 años y oriunda de la localidad de Esquiú (La Paz), actualmente residente en la Capital, no quiso perder la oportunidad de aprender más sobre uno de los derivados de la algarroba: el arrope. “Me invitaron a participar y me gustó conocer más sobre la aloja que hacía mi madre. Ella contaba que ya en 1920 se tomaba mucho. También sé que el patay es muy bueno para el colesterol”, comentó.

Luciano también participó junto a su familia: “Nos enseñaron a hacer una bebida ancestral súper saludable. Ojalá sigan con estas iniciativas porque son muy interesantes”, señaló.

Nuevo taller

Esta tarde, a las 18 horas, se realizará un nuevo taller, gratuito y abierto a todo público, que promete ser una experiencia única para quienes deseen sumergirse en la tradición ancestral de esta bebida típica. Para consultas e inscripciones, comunicarse al 383 428 0212.

Cabe recordar que La Torradería atiende de jueves a domingos, de 8:30 a 12:00 y de 16:00 a 20:00 horas, ofreciendo un espacio de exposición y venta de productos de la economía regional, con torrados autóctonos y pastelería elaborada a base de frutos nativos como algarroba, mistol y chañar.