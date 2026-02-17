En el marco de la agenda oficial de Catamarca Chaya y Carnaval, este lunes se realizará una nueva edición de la tradicional Chaya de Alico, que este año celebra su primera década de trayectoria. La cita será desde las 20.30 horas en la cancha del Club Juventud, con una destacada grilla de artistas y una convocatoria que promete volver a reunir a cientos de familias.

Lo que comenzó hace diez años como un pequeño festejo barrial fue creciendo de manera sostenida hasta consolidarse como uno de los eventos más esperados de febrero dentro del calendario festivo provincial. La Chaya de Alico logró posicionarse por su identidad popular, su espíritu comunitario y una programación artística que combina talentos locales y regionales.

En esta edición aniversario, el escenario contará con la participación de Deby Gianoglio, Entre Takiris, Daniel Alvarez (Tucumán), Sombrita Algarrobera (Frías), Carnavacopla, Ricardo Toro Arce, Nacho Andrada, Los Hermanos Rodríguez, La Furia Musical y el cierre a puro ritmo con DJ Martínez Jordin.

La organización anticipó una noche extensa, con propuestas para todos los gustos, donde la música folklórica y el clima carnavalero serán protagonistas.

Desde la organización recordaron que:

• No se podrá ingresar con comida ni bebidas, ya que habrá servicio de cantina a cargo del club.

• No está permitido el ingreso con conservadoras.

• No se permitirá el ingreso con elementos cortopunzantes.

• Está permitido llevar reposera.

• El evento no se suspende por lluvia.

El bono contribución tiene un valor de $5.000 y cuenta con una promoción especial 2×3 (abonando dos bonos ingresan tres personas). Los menores de 10 años ingresan gratis, acompañados por un adulto responsable, bajo el lema: “chayero mayor cuida al chayero pequeño”.

Los interesados pueden adquirir sus bonos en Av. Virgen del Valle 237, en La Parrillada de Jorge, o comunicándose al 383 437 2906.

Con diez años de historia, La Chaya de Alico renueva su compromiso con la cultura popular y vuelve a convocar a la comunidad a vivir una noche de música, tradición y encuentro.