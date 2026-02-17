La cuenta regresiva para el inicio de la temporada 2026 ya empezó y, en ese contexto, la propia web oficial de la Fórmula 1 puso el foco en Alpine con un informe que no pasó desapercibido entre los fanáticos.

Franco Colapinto, que afronta este año como uno de los nombres propios del proyecto deportivo del equipo, se ilusiona con poder dejar su huella desde la primera carrera que se llevará a cabo en Australia. Es la primera vez que inicia una temporada como titular en la F1.

El análisis destacó que la escudería francesa llega a la nueva temporada con un auto “mucho mejor” que el del año pasado y con avances importantes a partir de su vínculo técnico con Mercedes. Lejos de la polémica sobre la legalidad del nuevo motor, la categoría se enfoca en la inevitable evolución Alpine para este 2026.

Qué dijo la F1 sobre Alpine antes del arranque de 2026

En el artículo publicado en la previa del inicio de la temporada, la F1 remarcó que Alpine habría dado un salto de calidad significativo con su nuevo monoplaza para este año. El informe habla de un coche “mucho mejor” en comparación con el anterior y subraya que el equipo encontró ganancias relevantes en áreas clave del rendimiento.

Uno de los puntos centrales es la sinergia con Mercedes en el plano técnico, especialmente en lo vinculado a la unidad de potencia y a la integración general del paquete. Según el análisis, esa combinación podría permitirle a Alpine recortar distancias frente a los equipos que dominaron en los últimos campeonatos.

El mensaje es claro: dentro del nuevo escenario reglamentario que marca 2026, Alpine aparece como una estructura que podría dar un paso adelante respecto de su posición previa en la grilla.