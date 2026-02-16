River enfrentará este martes a Ciudad de Bolívar en su debut en la edición 2026 de la Copa Argentina. Será un partido clave no solo por las aspiraciones que el Millonario tiene el torneo, sino porque el equipo atraviesa un mal momento y un resultado adverso comprometerá el ciclo del entrenador Marcelo Gallardo. Este lunes se conoció la lista de convocados para el encuentro, con una ausencia de último momento que llamó la atención.

Marcos Acuña quedó fuera de los citados y no viajará a San Luis debido a que atraviesa un cuadro gripal. Su ausencia se suma a la de Franco Armani, quien aún no recibió el alta médica por la molestia que arrastra en uno de sus talones y que le impide por el momento hacer su debut en la temporada 2026.

Pese a que Ezequiel Centurión ya se recuperó de la fractura en la mano, lo más probable es que Santiago Beltrán siga como titular en el arco de River.

La formación del Millonario, sin embargo, está lejos de presentarse como confirmada. Gallardo mantiene dudas en todas las líneas. Matías Viña entrará por Acuña, mientras que Fabricio Bustos podría reemplazar a Gonzalo Montiel. Lucas Martínez Quarta estará de arranque, pero no está definido su compañero en la zaga: Paulo Díaz corre con ventaja ante Lautaro River.

En el mediocampo reaparecerá Fausto Vera tras su expulsión contra Tigre y, en principio, estará acompañado de Aníbal Moreno, Tomás Galván y Juan Fernando Quintero.

En la delantera, tres jugadores se pelean por dos lugares: Facundo Colidio, Ian Subiabre y Maximiliano Salas.

Ante Ciudad de Bolívar, River tendrá una oportunidad para dejar atrás las dos derrotas consecutivas que sufrió en el Torneo Apertura (ante Tigre y Argentinos Juniors).

Cuándo juega River vs Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina

El partido por los 32avos de final se disputará el martes 17 de febrero a las 22 en el estadio La Pedrera de San Luis, con transmisión de TyC Sports.