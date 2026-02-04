REALIZADO CON EL IMPULSO DE WIKIMEDIA

Ya se encuentra en línea y disponible para jugar “Guardianes de las Coplas”, un videojuego educativo creado desde la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, que pone en valor el patrimonio cultural del Noroeste argentino a través de la tecnología y el acceso libre al conocimiento.

El videojuego fue desarrollado en el marco del programa Código Cultura, impulsado por Wikimedia Argentina, una iniciativa que promueve la creación de videojuegos a partir de colecciones digitalizadas de museos e instituciones culturales de todo el país. En esta edición, el proyecto seleccionado fue el presentado por el Museo Histórico Provincial de Catamarca y el Museo Provincial de Bellas Artes “Laureano Brizuela”, cuyos archivos y colecciones dieron origen a esta experiencia interactiva.

Pensado especialmente para las infancias, Guardianes de las Coplas propone al jugador encarnar a un joven heredero del folklorólogo catamarqueño Juan Alfonso Carrizo, que recorre el Noroeste Argentino con la misión de recuperar coplas perdidas. Los escenarios del juego están inspirados en paisajes de la obra “Historia de un día” del artista catamarqueño Laureano Brizuela, e integran mini-juegos, objetos, fotografías y obras de arte vinculadas a la identidad cultural de la región.

“Este proyecto pone en valor saberes, poesía, arte, música y tradiciones del Noroeste argentino desde una mirada contemporánea, y nos permite abrir las colecciones de los museos a nuevas generaciones a través del lenguaje del videojuego”, expresó Gabriela Granizo, jefa del Departamento de Museos de la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos de Catamarca.

El desarrollo del videojuego fue realizado por Boby Studios, con acompañamiento de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA), en un proceso de trabajo colaborativo que combinó diseño, educación y patrimonio cultural.Guardianes de las Coplas ya puede jugarse en línea, ingresando aquí: https://bit.ly/guardianesdelascoplas