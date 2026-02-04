AGENDA 4 AL 11 DE FEBRERO

Febrero en Catamarca comienza con una importante agenda de eventos culturales, turísticos y deportivos que invitan a seguir recorriendo la provincia y disfrutando de sus entornos naturales y su rico patrimonio. Los festivales y las celebraciones del carnaval marcan el ritmo de las propuestas.

La importante agenda de los próximos siete días comienza este miércoles 4 en Saujil, departamento Pomán, con la realización del Festival del Milagro, donde se presentarán Ulises Bueno, Los Kijanos, Los Sacheros, Los Mellizos Cejas, Las Voces de Aimogasta, Franco Reyes y Ballet «Ecos de Mi Tierra». Los organizadores anticipan una noche de primer nivel, con una programación pensada para disfrutar y celebrar en familia y con amigos.

Las Juntas, departamento Ambato, invita este jueves 5 de febrero en el Complejo Cultural a todos los bailarines profesionales y amateurs al evento denominado “Juntate a Danzar”, un encuentro donde las tradiciones se viven y comparten. Será desde las 15 hs con talleres y un final con show escénico. El viernes también se realizará en Las Juntas el encuentro cultural y recreativo “Juntate en el Río” desde las 16 hs con músicas y propuestas para la familia.

En la ciudad Capital vuelve el clásico Jueves de Compadres, que tendrá como escenario la Casa de la Puna, en Av. Recalde y Padre D´Agostino, un punto de reunión donde la chaya se vive con coplas, espuma, harina y ese espíritu festivo tan característico. La Caravana Catucha, Los Hermanos Rodríguez, Nico Galleguillo, Alico Espilocín, Catuchos, Ariel Martínez y Juan Ignacio Molina serán los protagonistas del jueves de compadres que invita a todos a sumarse a la celebración. En tanto que el sábado 7 en el Club Sarmiento, Av. Acosta Villafañe 1300, se realizará la “Catuchaya”, carnaval convocado por el dúo Catuchos, desde las 19 horas. La Catuchaya 2026 tendrá en su escenario a Los Aguirre, La Triada, Andrea Ochoa, Ariel Martínez, Caravana Catucha, Semillas Gauchas, Carlos Dipardo y Rafa Toledo.

Los carnavales barriales que impulsa el municipio de la capital también inician este fin de semana. El sábado 8 desde las 18 hs será “El carnaval de Villa Cubas” en la plaza del barrio con invitación extensiva a vecinos y visitantes.

Recreo tendrá desde este jueves y por el trascurso de 4 días la 54° edición del Festival Nacional e Internacional del Cabrito en el Polideportivo Municipal, una cita que promete honrar la identidad de la región a través de la música, la danza y la degustación del que es considerado el mejor cabrito del país. La jornada inaugural del jueves 5 dará inicio con una propuesta diversa que incluye a La Granja de Zenón, Érica Luz Ferreyra y Jonás Díaz, acompañados por un imponente despliegue de las academias Pehuen Cura, Dancy Sumaj, Identidad Lapaceña, Rumi Casa de Piedra, La Guardia, Agitando Pañuelos de Esquiú y La Dorada. La noche se completará con las actuaciones de Fuerza Norteña, Antony Frogel, Carlos Garay, Oscar Nene Nieto, Rubén Puchita Moreno y el ritmo de la Banda Al Rojo Vivo.

El viernes 6 la mística festivalera continuará con la Academia de Danzas Identidad Lapaceña, Orellana Lucca, Santiago Paz, Marcelo Toledo, Los Kijanos, Lautaro Rojas, 4 de Copas, Martita Díaz Ruiz, Senderos de Mi Tierra, Juan Gutiérrez – Trovador del Río y el aporte de Brisas del Chamamé (Nueva Generación).

Para el sábado 7, la tradición alcanzará su punto máximo con la presencia de la Academia de Danzas Pehuen Cura y el esperado show de Abel Pintos, junto a figuras como Vale 4, La Cantada, Los Patriboys, Los Infernales, Ileana Martínez, Los Hermanos Díaz, Fuerza Argentina, El Chango Polti, Raúl Chebel y Víctor Ruiz.

El gran cierre del domingo 8 estará a cargo de la Academia de Danzas Dancy Sumaj, Sergio Galleguillo, Iván Ruiz, Campedrinos, Los Sacheros, Carla Romero, Grupo Trébol, Las Valijas, Martín Oyola y Yoni y sus Chamameceros.

En Puerta de Corral Quemado, departamento Belén, se realizará este viernes, desde las 17 horas, la ya tradicional caminata a “El Castillo Solitario” que comienza desde El Durazno, para visitar las impresionantes formaciones rocosas que fueron erosionadas por el viento y el agua y se asemejan a torres medievales.

A El Rodeo, a solo 38 kilómetros de la ciudad capital, llega este viernes 6 de febrero Damián Córdoba, uno de los máximos referentes del cuarteto, para brindar un show a puro ritmo. La convocatoria es en el Polideportivo Municipal de la villa desde las 21 horas.

Además, y fiel al estilo de convertir actividades deportivas en encuentros turísticos, Los Altos prepara para este sábado 7 de febrero desde las 19 horas un “Trekking Nocturno” que arrancará desde la Hostería Municipal de Alijilán.

En el oeste catamarqueño, este sábado 7 de febrero de 2026 se desarrollará el Festival de La Candelaria y el Trabajador Rural, en la localidad de Copacabana, en el departamento Tinogasta. La velada tendrá lugar en la cancha del Club San Martín, a partir de las 22 hs. En esta oportunidad, se subirán al escenario Los de Santa Cruz, Atemporal, Kaly Barrionuevo, El Bomba Contreras, El Dúo Tinogasta, La Previa, Ballet Virgen de La Candelaria y Ballet Danzas de Mi Tierra.

Los Varela continúa con una temporada de verano 2026 atravesada por la naturaleza, la cultura y el deporte que tiene previsto en su calendario para este 7 de febrero el Festival de la Lechuga, además de colonias de vacaciones, ferias artesanales y múltiples actividades recreativas y deportivas como cicloturismo, cabalgatas, senderismo, rappel, tirolesa y talleres para todas las edades.

Además, hay que destacar la importante agenda de actividades que tiene la localidad de San José de Santa María, que contará con el Festival del Molino en la localidad de Casa de Piedra para este viernes, en tanto que el sábado 8 se realizará en la localidad de Entre Rios el Festival del Relincho y para ese mismo día comienza la actividad del carnaval 2026 con el desentierro del pujllay.

Valle Viejo puso primera con el carnaval. Este viernes 6 se realiza la Chaya de Las Tejas desde las 19.30 en el complejo social y deportivo con feria de emprendedores y gastronómica; el sábado 7 la invitación a chayar es en el camping de El Portezuelo y el domingo 8 desde las 18 hs otra edición de “Viví Cultura” en la plaza El Aborigen.

Los eventos deportivos también convocan. Fray Mamerto Esquiú tendrá el domingo 8 su triatlón desde las 9 en el Club Náutico Los Talas; mientras que Aconquija convoca ese mismo día a los amantes del MTB con el Desafío de La Chilca, una cuesta intensa que regala paisajes increíbles.

La agenda es diversa y descentralizada, invita a recorrer Catamarca, disfrutar de su cultura, su naturaleza y sus fiestas populares, brindando muchas alternativas para los turistas y para los catamarqueños que eligen su provincia.