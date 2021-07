Música

Muchos de los hits de la banda tomaron prestados acordes y letras de otras composiciones.

Oasis cosechó muchos éxitos durante sus casi 20 años de trayectoria. Sin embargo muchos de estos hits toman prestados acordes y letras de otras composiciones, práctica a la que muchos denominan plagio.

El mega éxito “Don’t Look Back In Anger” posee una intro muy parecida a la de “Imagine” de John Lennon; “Hello” toma los acordes y algunos versos de “Hello, Hello, I’m Back Again” de Gary Glitter y el ritmo de “Cigarretes and Alcohol” es básicamente el mismo de “Get In On” de T-Rex (aquí incluso la banda pagó derechos de autor).

Su mayor éxito “Wonderwall” no se quedó afuera. La dupla de los Gallagher fue señalada por integrar sutilmente algunas líneas rítmicas de “Bonnie and Clyde” de Serge Gainsbourg & Brigitte Bardot, una canción vieja, de 1968.

Por otro lado, alguna vez también corrió el falso rumor de radio de que Oasis realmente le había copiado íntegramente “Wonderwall” a un ensamble llamado The Mike Flowers Pops.

The Mike Flowers Pops es una banda de easy listening inglesa liderada por Mike Flowers. Se hizo famosa en Reino Unido por allá de 1995 cuando lanzó su propia versión/parodia de “Wonderwall”.

Chris Evans escuchó la canción y la convirtió en el “sencillo de la semana”, diciendo a los oyentes que se trataba de la versión original de la canción. El tema se publicó con el nombre de The Mike Flowers Pops, y apareció mientras que la original de Oasis aún seguía en la lista de sencillos del Reino Unido, e incluso llegó al Top 10.

Tras el éxito de “Wonderwall”, The Mike Flowers Pops pasó rápidamente de actuar en bares y pequeñas salas de conciertos a realizar giras por festivales y los lugares más grandes de Gran Bretaña y Europa, todo gracias a “Wonderwall”.

Tatiana Roust