Música

Si bien todavía falta para el estreno de su nuevo disco, el músico adelantó un nuevo tema junto a su videoclip.

El artista británico confirmó a fines de junio que su próximo álbum solista ya está listo y compartió a modo de adelanto, la canción que le da título al álbum: “The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows”. Ahora, vuelve con una nueva muestra de lo que será el trabajo que tiene previsto lanzar el 12 de noviembre: “Polaris”.

A diferencia de su primer single, esta nueva canción dedicada a la estrella guía tiene un ánimo más festivo y un tempo más rápido.

Además, llega con un videoclip que muestra a Albarn y su banda en una presentación en vivo en formato blanco y negro. El mismo forma parte de Sublime Boulevards – Performance Films, un conjunto de videos en los que el músico interpreta sus canciones junto a una formación semi-orquestal que incluye un cuarteto de cuerdas.

Este nuevo lanzamiento aumenta aún más la expectativa para “The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows”, un disco sobre sobre la pérdida, la fragilidad y el renacer.

El ídolo británico no para, y hace algunos días también reveló que trabaja en un nuevo álbum de Gorillaz y dejó la puerta abierta para una posible reunión de Blur.

¡Escuchá su nueva canción acá!

Rose Bouzon