El sábado, los miembros de Foo Fighters se reunieron para su primer show juntos desde el comienzo de la pandemia. Como parte de #SOSFest (Save Our Stages), un festival digital de tres días que beneficia a los lugares de música independientes, Dave Grohl y compañía dieron un set acústico de cinco canciones en el Troubadour en Los Ángeles.

Grohl, Taylor Hawkins, Pat Smear, Chris Shiflett, Nate Mendel y Rami Jaffee se apegaron a sus grandes éxitos, tocando canciones como “Skin and Bones”, “My Hero” y “These Days”. El shiw concluyó con un par de actuaciones en solitario de Grohl, mientras cantaba su camino a través de “Times Like These” y “Everlong“. Entre canciones, Foo Fighters recordó su historia personal con el Troubadour a lo largo de los años. Grohl recordó tocar en el lugar con su banda anterior a Nirvana, Scream, mientras que Smear recordó haber visto la actuación de The Go-Go y pelearse con Tom Waits.

“Estos recuerdos y estas experiencias que tuvimos aquí fueron experiencias formativas y transformadoras que nos inspiraron a tocar música”, dijo Grohl antes de cerrar el espectáculo con “Everlong”. “Solo puedo imaginar que hay millones y millones de otras personas como nosotros que han hecho lo mismo y han hecho de sus vidas un lugar mejor. Por lo tanto, es fundamental que hagamos todo lo posible para asegurarnos de que estos lugares sobreviven a fin de estar allí para inspirar a la próxima generación de músicos a continuar y hacer cosas hermosas con sus vidas, como hacer música “.