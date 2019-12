23 diciembre, 2019 14:07

En ocasiones las personas no están conformes con las cosas que les toca y este fue el caso de una mujer que decidió un verdadero cambio de look.

Una mujer se hizo realmente famosa en redes sociales después de que se hiciera viral un tutorial de belleza que muestra el paso a paso de un cambio realmente radical. En las imágenes se puede apreciar el antes y después del cambio de look de la señora.

Por medio de la cuenta Son ideas de Facebook e Instagram se compartió el video que en poco tiempo se volvió viral y en donde se puede apreciar el radical cambio de look del que se hablan en las redes sociales. Obviamente generó la interacción de cientos de usuarios.

La señora dejó que una profesional de la belleza le realice un cambio de look por completo. La estilista no solo arregló su cabello, sino también su rostro y pies. Después de este proceso, la mujer se colocó un vestido de noche para lucir su maquillaje profesional.

Viral | Una mujer se sometió a un cambio de look extremo y sorprendió con su apariencia

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que en Facebook se viraliza un tutorial de belleza que muestra el antes y después de un extremo cambio de look. La protagonista del video ha sido muy comentada por usuarios que no dudaron en halagarla por las redes sociales.

“Qué maja quedó esa mujer”, “Está hermosa”, “El maquillaje tiene gran poder”, “Me encanta como luce”, fueron algunas de las reacciones que se lee en la caja de comentarios de la publicación viral de Facebook que también fue muy popular en Estados Unidos y en México.

Viral | Una mujer se sometió a un cambio de look extremo y sorprendió con su apariencia

Si todavía no te decidiste en hacer, o no, un cambio de look, mirá el video y fijate después te dan ganas del cambio.

Fuente: LaRepublica

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá