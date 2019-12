23 diciembre, 2019 13:56

Diego Casermeiro desapareció el jueves pasado. Ayer encontraron su auto en un campo de maíz con el tanque de nafta lleno y 8 millones de pesos adentro.

Un médico reconocido de San Francisco, una ciudad ubicada en el sudeste de Córdoba, lleva cuatro días desaparecido. El ginécologo Daniel Casermeiro fue visto por última vez el jueves 19.

A las 10 de la mañana del jueves pasado, Casermeiro dejó su consultorio del Sanatorio Argentino. Según la investigación, la última persona que lo vio fue un joven que lo atendió en un kiosco de la localidad de Luxardo, a 16 kilómetros de San Francisco. Una cámara de seguridad lo registró en la zona.

El 22 de diciembre, encontraron su auto, un BMW modelo 22oi de patente AC588OL, en un campo de maíz. Adentro del vehículo habían ocho millones de pesos y tenía el tanque de nafta lleno. Su teléfono móvil no estaba.

Diego Casermeiro, el hijo del médico desaparecido, aseguró: “Mi papá es trabajador y muy querido en la ciudad. Estamos desesperados”. Con respecto al dinero encontrado, dijo: “”Tal vez hubo algo que mi papá no me contó”.

Su nuera contó: “Habló por teléfono con algunas personas a las dos de la tarde y de ahí no se sabe más nada. Su última conexión de Whatsapp es a las 16 y de ahí en más el teléfono está apagado. No es un hombre de hacer esas cosas. Es un hombre súper responsable. Tenía turnos para atender a la tarde y no asistió. Nos empezó a parecer raro”.

Alexis, el joven comerciante, que lo atendió al médico en el kiosco de Luxardo, explicó: “Es un kiosco familiar, de casualidad cuando golpearon las manos atendí yo. Era esta persona [Casermeiro] y me pide agua mineral y como no tenía le ofrecí agua saborizada. Finalmente se llevó dos botellas de Power y una de Gatorade”. Luego continuó: “No vi nada raro. Al ver las bebidas me dice ‘es un lugar de mucho ciclismo’. Me hizo un chiste, se reía. Se paró en la vereda a charlar, nada de otro mundo”.

Fuente: La Nación

