En el marco de la agenda de Semana Santa, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, invita a participar de la propuesta “Cantos y Sabores de Semana Santa”, que se realizará el viernes 3 de abril, de 17 a 21 horas en CATA (Sarmiento 613).

La iniciativa propone una experiencia que integra gastronomía, música y promoción cultural en un espacio de encuentro para residentes y visitantes, con especial énfasis en la identidad culinaria del territorio.

En el Patio de las Palmeras se desarrollará “Tradiciones Ambateñas”, con la participación de los municipios de La Puerta, Los Varela, El Rodeo y Las Juntas, que presentarán su gastronomía tradicional a través de degustaciones y demostraciones culinarias en vivo.

Entre las elaboraciones se podrán disfrutar de nueces confitadas y charqui, mazamorra tradicional, tortillas a la parrilla o al rescoldo y dulce de membrillo artesanal, reflejando procesos y productos propios de cada localidad.

A esta propuesta se sumará el municipio de Fray Mamerto Esquiú, con la elaboración y degustación de tamal catamarqueño tradicional, una de las preparaciones más representativas de la cocina local, elaborado con harina de maíz, rellenos tradicionales y cocción envuelta en chala. La propuesta permitirá al público conocer de cerca su proceso de preparación y disfrutar de uno de los sabores más característicos de la gastronomía regional.

Además, el municipio de Fray Mamerto Esquiú presentará en ese marco las actividades previstas para celebrar este año los 200 años del nacimiento del Beato Esquiú.

Durante la jornada, el público podrá recorrer los distintos stands dispuestos en el Patio de las Palmeras, participar de degustaciones, dialogar con productores y cocineros locales para conocer sus secretos culinarios y también la oferta turística de cada municipio.

Además, se proyectará material audiovisual promocional de los municipios, especialmente pensado para generar un clima que invite a descubrir los destinos de cada localidad y disfrutar de la experiencia.

A las 19 horas, en el segundo patio, se realizará un concierto coral con la participación del Coro de Cámara de la Municipalidad de la Capital, dirigido por la Maestra Marta Achá, agrupación reconocida por su trayectoria en el repertorio coral académico y su participación en ciclos culturales, y el Catamarca Gospel Choir, dirigido por Natalia Brizuela César, una formación que aborda un repertorio contemporáneo vinculado al góspel y la música espiritual.

Cada elenco ofrecerá una presentación con obras especialmente seleccionadas en sintonía con una fecha significativa, en un formato íntimo que aprovechará la acústica natural del espacio para potenciar la experiencia del público. La actividad es con entrada libre y gratuita.