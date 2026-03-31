El Club Autos de Época Catamarca organizó este sábado 28 de marzo en Catamarca el 3er Raid Latinoamericano de Autos Clásicos y Antiguos como sede del evento que se realizó este mes de marzo en 19 países en forma conjunta como integrante de la “Hermandad Latinoamericana de Vehículos Antiguos y Clásicos”.

Catamarca fue una de las 3 provincias participantes junto a San Juan y Mendoza que se sumó, a la par de clubes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Puerto Rico.

Unas 60 máquinas en perfecto estado de conservación se sumaron en esta oportunidad para realizar dos exposiciones estáticas. La primera fue en el Predio ferial Catamarca para luego trasladarse al Paseo de la Fe, frente a la catedral Basílica Nuestra Señora del Valle lugares donde los vehículos fueron acompañados por una gran cantidad de amantes de estas joyas mecánicas.

Este Raid Latinoamericano forma parte de un conjunto de voluntades que realizan acciones solidarias en distintos lugares de América. En Catamarca la beneficiaria fue la Asociación de Amigos y Padres de Niños Especiales (APANE) quienes estuvieron presentes informando sobre sus actividades y acompañando el evento que contó con el apoyo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca a través de la Secretaría de Gestión Turística y la Municipalidad de la Capital.