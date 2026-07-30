La Dirección Provincial de Vialidad informa que mañana, martes 28 de julio, se ejecutarán trabajos de pavimentación sobre la Ruta Nacional N° 60, a la altura del kilómetro 1.134, en el sector de la Quebrada de La Cébila.

Las tareas se desarrollarán de manera conjunta entre Vialidad Provincial y Vialidad Nacional, entre las 8:30 y las 17:00 horas aproximadamente, por lo que el tránsito permanecerá totalmente interrumpido durante ese período.

Los trabajos consisten en la pavimentación de 140 metros de calzada en el sector donde previamente Vialidad Nacional reconstruyó una alcantarilla, permitiendo completar la recuperación de este tramo y mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad en uno de los principales rutas de la provincia.

Finalizadas las tareas, el tránsito será habilitado nuevamente.

Mientras dure el corte, se recomienda a los usuarios utilizar como vía alternativa las Rutas Provinciales N° 9 y N° 10, en la provincia de La Rioja.