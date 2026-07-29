El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, arribó a la base operativa ubicada en el kilómetro 0 del camino al Balcón del Pissis para acompañar y monitorear en terreno el operativo de rescate de los turistas que quedaron varados a raíz del intenso temporal de nieve registrado en la zona cordillerana.

En la oportunidad, el ministro agradeció el trabajo y el compromiso del intendente Raúl Úsqueda y su equipo, de Defensa Civil, bomberos voluntarios, la empresa Zijin-Liex y los demás organismos provinciales y municipales que participan del importante despliegue para asistir a los afectados.

Como resultado de las acciones, las primeras personas ya fueron rescatadas y puestas a salvo, siendo trasladadas para su atención al proyecto minero de Zijin-Liex, donde reciben la asistencia correspondiente.

Para coordinar las acciones se conformó un Centro de Operaciones de Emergencia (COE), desde donde se planifica y ejecuta el operativo de rescate con la participación de los distintos organismos intervinientes.

Natella llegó al lugar acompañado por parte de su equipo de trabajo, el jefe de la policía, Marcos Herrra, y el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo. En tanto, en las próximas horas se sumará al operativo la ministra de Salud, Johana Carrizo, para reforzar el dispositivo sanitario y de asistencia desplegado en la zona.