El COE actualiza información sobre el operativo de rescate en la cordillera

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informa que, hasta las 12:30 de este miércoles 29 de julio, el operativo desplegado para asistir a los turistas que quedaron varados en la cordillera catamarqueña permitió rescatar a un total de 163 personas.

Según detallaron las autoridades 131 personas fueron rescatadas y asistidas en el campamento base del kilómetro 0; mientras que otras 32 están resguardadas en el campamento Tres Quebradas de Zijin.

Por otra parte, hay 36 personas que se encuentran localizadas y en proceso de rescate. De estas, un grupo, dividido en dos camionetas, se autoevacuaron y dieron aviso a las autoridades en el campamento base.

En lo que respecta al trabajo de despeje de nieve en los caminos, las máquinas avanzan con las tareas en el tramo comprendido entre los kilómetros 20-30.

A través de gestiones del gobernador Raúl Jalil, en las próximas horas se sumarán al operativo de rescate Drones de Gendarmería Nacional (Escuadrón 58 La Rioja) que permitirán avanzar con un proceso de rastrillaje más amplio para constatar que todas las personas estén localizadas. Además, desde la provincia de Salta se enviará un helicóptero para facilitar la extracción de turistas en zonas de difícil acceso.

Se aclara a la población y a los medios de comunicación que la información oficial se difunde exclusivamente a través de los canales oficiales (mail, redes y web oficial del Gobierno de Catamarca), desde donde se brindarán actualizaciones permanentes sobre el desarrollo del operativo y las acciones que se llevan adelante en la zona cordillerana.

El amplio dispositivo de rescate continúa desarrollándose de manera coordinada con la participación de:

-Dotaciones de Defensa Civil de Tinogasta, Fiambalá y del Gobierno de Catamarca

-Vialidad Provincial

-Bomberos Voluntarios

-Bomberos de Tinogasta

-Gendarmería Nacional

-Municipalidad de Fiambalá

-Policía de la Provincia

-Ministerio de Salud

-Baqueanos y rescatistas

-Empresa Zijin-Liex

-Empresa Guido Mogetta

-Cámara de Turismo de Catamarca y Fiambalá.