El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informa que, hasta las 8:30 de este miércoles 29 de julio, el operativo desplegado para asistir a los turistas que quedaron varados en la cordillera catamarqueña permitió rescatar a un total de 120 personas.

Por otra parte, las autoridades del COE informaron que a esta hora de la mañana se logró localizar y mantener comunicaciones con todos los turistas varados y se avanza con los trabajos para comenzar el descenso de los mismos a la base operativa en el kilómetro 0.

El amplio dispositivo de rescate continúa desarrollándose de manera coordinada con la participación de las dotaciones de Defensa Civil de Tinogasta, Fiambalá y del Gobierno de Catamarca, Vialidad Provincial, además de Bomberos Voluntarios, la Municipalidad de Fiambalá, la Policía de la Provincia, el Ministerio de Salud, baqueanos, rescatistas y la empresa Zijin-Liex, que colaboran de manera conjunta para garantizar la asistencia y el traslado seguro de todas las personas afectadas por el intenso temporal de nieve.

Se aclara a la población y a los medios de comunicación que la información oficial se difunde exclusivamente a través de los canales oficiales (mail, redes y web oficial del Gobierno de Catamarca), desde donde se brindarán actualizaciones permanentes sobre el desarrollo del operativo y las acciones que se llevan adelante en la zona cordillerana.

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