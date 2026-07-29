Del 4 al 7 de agosto, se llevará a cabo el triduo en honor de San Cayetano en la capilla que lo tiene como patrono, ubicada en la intersección de calles Tucumán y Gobernador Fortunato Rodríguez, en el sur capitalino, jurisdicción de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

PROGRAMA

Todos los días

Las intenciones se anotan antes del horario de la Santa Misa.

Se solicita llevar ropas o alimentos para los hermanos más pobres.

Primer Día – Martes 4

16.00 a 17.00 Inscripción para Bautismos.

17.30 Santo Rosario y Confesiones.

18.00 Santa Misa por los enfermos, ancianos y Hogar María Eugenia.

Segundo Día – Miércoles 5

16.00 a 17.00 Inscripción para Bautismos.

17.30 Santo Rosario y Confesiones.

18.00 Santa Misa por los niños de la Catequesis, las comunidades educativas de la Escuela N° 353 Gral. San Martín y la Escuela de Adultos N° 47.

Tercer Día – Jueves 6

17.30 Santo Rosario y Confesiones.

18.00 Santa Misa por los bienhechores y beneficiarios del comedor San Cayetano, y por los que no tienen trabajo.

Viernes 7 – Fiesta de San Cayetano

9.00 Santa Misa.

10.30 Bautismos.

17.00 Procesión con la Imagen de San Cayetano. Recorrido: Tucumán, Gob. Rodríguez, Vicario Segura, Santa Fe, Tucumán, Gob. Rodríguez.

Al finalizar se celebrará la Santa Misa.

19.00 Chocolate comunitario.

En Choya

En la comunidad de Choya, jurisdicción de la parroquia Santa Rosa de Lima, el viernes 7 de agosto, a las 17.00 se celebrará la Santa Misa enfrente del templo, debido a los trabajos de reparación del techo de la antigua capilla dedicada al Señor del Milagro.

Luego de la celebración eucarística se realizará la procesión con la imagen de San Cayetano.

Oración a San Cayetano

¡Oh glorioso San Cayetano, Padre de la Providencia!

No permitas que en mi casa me falte la subsistencia,

y de tu liberal mano una limosna te pido en lo temporal y humano.

¡Oh glorioso San Cayetano!, Providencia, Providencia, Providencia.

Padrenuestro y Gloria.