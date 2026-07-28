El intendente de la Ciudad Capital, Gustavo Saadi, mantuvo una importante reunión institucional con Martín Echegaray, Gobernador del Rotary Club Distrito 4851, en el marco de la visita oficial que la máxima autoridad distrital realiza a la provincia.

El encuentro, orientando a profundizar la cooperación entre el sector público y las organizaciones de la sociedad civil, contó con la participación de la Secretaria del Distrito, Karina Insfrán, y los presidentes de los clubes rotarios locales: Jorge Saleme, Mónica Carrizo, Patricia Aredes y Beatriz Aredes.

Durante la jornada, Echegaray valoró el recorrido realizado por la provincia y la apertura de las autoridades locales. “Ha sido un hermoso recorrido que hemos estado realizando, acompañándonos, por supuesto, con el resto de los clubes rotarios. Tuvimos la oportunidad de dialogar con el intendente de la capital, recorrer la Fiesta del Poncho y las distintas obras que vienen realizando tanto el municipio como el Rotary Club en San Fernando y la provincia de Catamarca. Agradecerles por la atención, la generosidad y la hospitalidad a la que nos tiene acostumbrados el pueblo catamarqueño”, expresó la autoridad rotaria.

El espacio de diálogo permitió trazar una hoja de ruta conjunta enfocada en ejes prioritarios para la comunidad. Entre los acuerdos alcanzados, se destacan:

Eco-gestión y Forestación: Articulación de acciones entre la Municipalidad de la Capital, el Rotary Club y la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) para avanzar en proyectos ambientales y de arbolado urbano.

Reconocimiento Comunitario: Implementación de distinciones para personalidades destacadas por su compromiso y labor social en la ciudad.

Puesta en Valor Histórico: Trabajo conjunto para visibilizar la figura de Francisco Olmos, el histórico catamarqueño que integró el emblemático Regimiento de Granaderos a Caballo.

Salud Pública Global: Reafirmación del respaldo a la campaña internacional de erradicación de la poliomielitis, causa humanitaria insignia de la institución.

Un Recuerdo Personal y el Compromiso de Trabajo Conjunto

La reunión contó además con un momento emotivo cuando el jefe comunal compartió un recuerdo de su etapa formativa: rememoró con gratitud haber sido galardonado por el Rotary Club con el premio al “Mejor Compañero” durante sus años de estudiante, distinción que valora profundamente hasta el día de hoy.

Al cierre de la jornada, el intendente Gustavo Saadi agradeció la visita del equipo rotario y mantuvo la voluntad de la gestión municipal de continuar consolidando lazos estratégicos con las instituciones intermedias para potenciar el desarrollo social de la Capital.