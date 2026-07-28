El departamento Paclín celebró sus 157 años de vida con una jornada que combinó anuncios, obras, tradición y una fuerte participación de vecinos y visitantes. Los festejos contaron con la presencia del gobernador Raúl Jalil, la senadora nacional Lucía Corpacci y el intendente Eduardo Menecier, además de autoridades provinciales, municipales, instituciones y representantes de la comunidad.

La celebración comenzó con la inauguración de la nueva sede de la Comisaría Departamental, una obra destinada a fortalecer la presencia policial y mejorar las condiciones para la prestación del servicio de seguridad a los vecinos.

El acto central se desarrolló posteriormente en la Plaza Manuel Belgrano, donde se realizó el tradicional desfile cívico con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, organizaciones y distintas entidades de la comunidad.

Durante la jornada, el gobernador Raúl Jalil destacó el crecimiento sostenido de Paclín y puso en valor el trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio para acompañar el desarrollo de las localidades del departamento.

Los festejos continuaron con la participación de vecinos y visitantes. El tradicional locro popular fue uno de los principales puntos de encuentro de la jornada, acompañado por un bingo comunitario y la Feria Paclinense, donde productores y emprendedores locales exhibieron y comercializaron sus productos.

De esta manera, el aniversario no solo se convirtió en una celebración institucional, sino también en una oportunidad para visibilizar la producción local y generar movimiento económico para emprendedores y familias del departamento.

El cierre estuvo marcado por la música y la cultura. Artistas y ballets locales fueron protagonistas de un espectáculo que reunió a la comunidad y que tuvo como broche final la presentación de Los Sacheros, quienes pusieron el cierre musical a una jornada de celebración para Paclín.

El acto fue acompañado por diferentes autoridades provinciales, entre ellos los senadores Ramón Figueroa Castellanos y Belén Menecier; los diputados María Argerich, Damián Brizuela y Armando López Rodríguez; los intendentes Franco Carletta (Icaño), Mario Páez (Santa Rosa) y Patricio Villafañez (Los Varela), entre otros.