El departamento Paclín celebró sus 157 años de vida con una jornada que combinó anuncios, obras, tradición y una fuerte participación de vecinos y visitantes. Los festejos contaron con la presencia del gobernador Raúl Jalil, la senadora nacional Lucía Corpacci y el intendente Eduardo Menecier, además de autoridades provinciales, municipales, instituciones y representantes de la comunidad.

La celebración comenzó con la inauguración de la nueva sede de la Comisaría Departamental, una obra destinada a fortalecer la presencia policial y mejorar las condiciones para la prestación del servicio de seguridad a los vecinos.

El acto central se desarrolló posteriormente en la Plaza Manuel Belgrano, donde se realizó el tradicional desfile cívico con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, organizaciones y distintas entidades de la comunidad.

Durante la jornada, el gobernador Raúl Jalil destacó el crecimiento sostenido de Paclín y puso en valor el trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio para acompañar el desarrollo de las localidades del departamento.

Los festejos continuaron con la participación de vecinos y visitantes. El tradicional locro popular fue uno de los principales puntos de encuentro de la jornada, acompañado por un bingo comunitario y la Feria Paclinense, donde productores y emprendedores locales exhibieron y comercializaron sus productos.

De esta manera, el aniversario no solo se convirtió en una celebración institucional, sino también en una oportunidad para visibilizar la producción local y generar movimiento económico para emprendedores y familias del departamento.

El cierre estuvo marcado por la música y la cultura. Artistas y ballets locales fueron protagonistas de un espectáculo que reunió a la comunidad y que tuvo como broche final la presentación de Los Sacheros, quienes pusieron el cierre musical a una jornada de celebración para Paclín.

El acto fue acompañado por diferentes autoridades provinciales, entre ellos los senadores Ramón Figueroa Castellanos y Belén Menecier; los diputados María Argerich, Damián Brizuela y Armando López Rodríguez; los intendentes Franco Carletta (Icaño), Mario Páez (Santa Rosa) y Patricio Villafañez (Los Varela), entre otros.

Artículo anteriorHABLAMOS CON EVELYN VALLEJO DE LA PLANTA DE RESIDUOS POR EL GRAN TRABAJO QUE HICIERON DE LIMPIEZA EN LA FIESTA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL PONCHO 2026
Artículo siguienteMás de 30 camionetas quedaron atrapadas en la nieve en plena cordillera fiambalense
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor