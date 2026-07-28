Tras el reciente cierre de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el intendente de la Ciudad Capital, Gustavo Saadi, recibió la visita institucional de su par de Tunuyán (Mendoza), Emir Andraos, con quien compartió una agenda de trabajo enfocada en el intercambio de experiencias de gestión y desarrollo regional.

El encuentro permitió estrechar vínculos entre ambos municipios y proyectar futuras cooperaciones. Sobre su paso por la provincia durante el fin de semana, el mandatario mendocino expresó: “La verdad que estoy muy contento y agradecido de la ciudad de Catamarca y de su intendente, Gustavo, que nos recibió. Pudimos asistir a la Fiesta Nacional del Poncho y nos hemos sentido muy cómodos; estamos sorprendidos por la cantidad de gente, por la organización y por el nivel jerárquico del evento. Pudimos contar un poco de nuestras bondades, tanto paisajísticas como gastronómicas y hoteleras, así que muy feliz de eso”.

Durante su estadía, los jefes comunales compartieron diversas actividades, entre ellas la participación en el escenario mayor de la fiesta y un recorrido por las instalaciones del Nodo Tecnológico. Al respecto, el intendente andino señaló: “Conociendo acá el Nodo Tecnológico, me parece un punto estratégico para la ciudad, avanzar en todo lo que tiene que ver con tecnologías y la modalidad 4.0 que se está viniendo”.

Para finalizar, Andraos agradeció el recibimiento manifestando: “Gracias a Gustavo y a toda su gente por la camaradería, y los esperamos en Tunuyán cuando quieran visitarnos”.

Este tipo de encuentros fortalecen el lazo de ambos mandatarios y se comprometieron a seguir trabajando en conjunto para promover el turismo, la cultura y la innovación. Con este gesto de hospitalidad, la capital catamarqueña no solo mostró lo mejor de su identidad y desarrollo tecnológico, sino que también sembró el terreno para futuras alianzas estratégicas que beneficien a los vecinos de ambas localidades, consolidando así un puente de hermandad entre Catamarca y Mendoza.