EL TRABAJO SILENCIOSO QUE HIZO POSIBLE MANTENER EL PREDIO FERIAL

Mientras los turistas y visitantes disfrutaban de los espectáculos, recorrían los pabellones y aun cuando se apagaban las luces de todos los escenarios, un equipo de trabajadores sostuvo un operativo permanente de limpieza y reciclaje que permitió mantener el Predio Ferial en condiciones durante los diez días de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Personal de limpieza, recicladores urbanos y operarios de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos trabajaron de manera coordinada, bajo la supervisión de la Intendencia del Predio Ferial, para limpiar, recolectar, clasificar y recuperar los residuos que se generan durante cada jornada de la Fiesta del Poncho.

La limpieza de los 170 mil metros cuadrados del Predio Ferial estuvo a cargo de 150 trabajadores nucleados en una cooperativa, que trabajaron durante las 24 hs -en tres turnos rotativos- para limpiar y mantener todos los espacios -interiores y exteriores- del Predio Ferial y poder gestionar el enorme volumen de residuos que se generaba a diario.

Ese trabajo, comentó Fernando Boneu, intendente del Predio Ferial permitió responder a la demanda de limpieza que se generaba durante todo el día no solo en baños, sino en pabellones, sectores de comida, patios y caminerías. En promedio, el Predio recibió 170 mil visitas por día, con picos bastante superiores los fines de semana.

En cuanto al operativo de reciclaje, que comenzó como una experiencia piloto en 2024, fue creciendo año tras año, y en la edición 2026 se incorporó un espacio exclusivo para realizar las tareas de clasificación de los materiales y nuevos carros de 250 litros que permitieron fortalecer la recolección diferenciada desde los puntos de mayor generación de residuos.

Evelyn Vallejos, supervisora de la Planta de Tratamiento de Residuos, explicó que este año el trabajo se realizó de manera conjunta con la cooperativa Los Caminantes y el programa GIRO, fortaleciendo el sistema implementado en ediciones anteriores.

«Venimos trabajando desde 2024, pero este año nos cedieron un espacio donde podemos trabajar tranquilos durante toda la jornada. Además incorporamos carros de 250 litros que nos permiten hacer la recolección en origen, principalmente en los food trucks», explicó.

Uno de los avances más importantes de esta edición fue la implementación de la separación de residuos desde el lugar donde se generan. Por contrato, los food trucks debían realizar la separación de residuos en origen, lo que permitió mejorar el circuito de gestión de residuos y facilitar la tarea de los recicladores.

«Eso nos facilita muchísimo el trabajo. La mayoría de los food trucks ya realiza la separación en origen y eso nos permite recuperar más materiales reciclables y hacer más eficiente todo el proceso», destacó Vallejo.

El operativo de los recicladores se desarrolló durante todas las jornadas de la fiesta y continúa en días posteriores, mediante tres cuadrillas de ocho personas, que trabajaron en turnos rotativos para cubrir la alta demanda de gestión de residuos que generó la fiesta. Un equipo permanecía en el predio hasta las 3.30 de la madrugada, cuando finalizaban los espectáculos, mientras que otra cuadrilla arrancaba temprano con las tareas de embolsado, clasificación y acondicionamiento de los materiales recuperados.

Gracias a este trabajo coordinado, cartón, plástico, vidrio, aluminio y otros materiales reciclables fueron separados y recuperados antes de llegar a la disposición final, reduciendo el volumen de residuos y promoviendo una gestión ambiental más eficiente durante la Fiesta.

Desde la organización de la Fiesta del Poncho destacaron el trabajo de limpieza y separación de residuos que, aunque no se ve, fue fundamental para que todos pudieran disfrutar de un predio ferial en condiciones. Y remarcaron la importancia de reforzar, para futuras ediciones, el trabajo de concientización de los visitantes en la correcta gestión de sus propios residuos.