Con una amplia participación de turistas y público local, el Pasaporte Cultural concluyó este domingo 26 su edición especial de vacaciones de invierno, con una propuesta que invitó a recorrer los museos de la ciudad y descubrir el patrimonio histórico, artístico y cultural de Catamarca de una manera diferente.

La iniciativa, impulsada desde la Dirección de Patrimonio Cultural, propuso visitar distintos espacios culturales, completar una misión en cada uno de ellos y reunir los sellos del pasaporte para acceder a premios de la marca Catamarca.

Durante los días de la actividad participaron visitantes provenientes de Córdoba, La Rioja, Jujuy, Buenos Aires y distintos puntos de la provincia de Catamarca, quienes aprovecharon su estadía para conocer la oferta cultural de la ciudad.

La responsable del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), Claudia Yapura, destacó la muy buena recepción que tuvo la propuesta y señaló que muchos de los participantes manifestaron su entusiasmo por haber conocido otros museos de la ciudad gracias al recorrido planteado por el Pasaporte Cultural.

La experiencia permitió incentivar la circulación entre los distintos espacios culturales, promoviendo un recorrido que unió historia, patrimonio y arte a través de una propuesta participativa destinada a visitantes y residentes. De esta manera, el Pasaporte Cultural cumplió su objetivo de acercar nuevos públicos a los museos provinciales y fomentar el conocimiento de la riqueza cultural de Catamarca.